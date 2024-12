Milan, Fonseca sempre più a rischio: accordo raggiunto con Conceição

Il futuro del tecnico rossonero è sempre più in bilico: la dirigenza ha già scelto il sostituto, ovvero Conceicao.

L’ultima gara casalinga del Milan si chiude con un pareggio, contro la Roma: 1 a 1 è il risultato finale tra rossoneri e giallorossi, con Dybala che risponde al gol di Reijnders, tutto nel primo tempo. Davanti ad un San Siro ancora una volta quasi tutto esaurito, la squadra rossonera tutto sommato non gioca una brutta partita, con la squadra che ha creato molto nel primo tempo ma è stata poco cinica sotto porta, non trovando la via del gol. Negli ultimi minuti, il Milan ha sofferto la pressione della Roma, ma è riuscita a portare a casa il pareggio.

Fonseca sempre più in bilico: accordo raggiunto per Conceicao

Già prima dell’inizio del match, sono iniziate a circolare voci circa un possibile esonero di Fonseca qualora contro la Roma arrivasse una sconfitta. Il clima sulla sponda rossonera dei Navigli non è del tutto sereno, e anche i tifosi continuano le contestazioni nei confronti della società. Dopo il risultato contro la Roma, le voci sull’esonero di Fonseca si sono infittite sempre di più, con il Milan che avrebbe già individuato il sostituto: Sergio Conceiçao.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe già raggiunto l’accordo con il tecnico portoghese Conceicao, attualmente svincolato. 6 mesi di contratto iniziale a 1 milione di euro, con la possibilità di allungare di un anno la collaborazione: è questo ciò che la dirigenza rossonera ha messo sul piatto al tecnico portoghese, il quale avrebbe accettato l’incarico.

Ora si attendono solo gli sviluppi, con le prossime ore che saranno sempre più calde in casa Milan: la squadra rossonera partirà il 31 per l’Arabia, dove il 3 gennaio affronterà la Juventus in Supercoppa. Sky Sport afferma che Conceicao nella giornata di domani sarà a Milano.

Milan, è ora di svoltare: ma Fonseca smentisce tutto

Mentre non si fa altro che parlare di un imminente esonero di Fonseca, il tecnico portoghese nel post partita di Milan-Roma smentisce le voci riguardo un confronto avuto con la dirigenza rossonera, in particolare con Zlatan Ibrahimovic.

Prima ai microfoni di Dazn, poi in conferenza stampa, Fonseca ha ribadito di non aver avuto nessun confronto con la società al termine del match: sarà la verità o il tecnico nasconderà qualcosa? Intanto il tecnico si è detto pronto a preparare la sfida di Supercoppa.