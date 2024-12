Milan, Fonseca verso l’esonero? Il tecnico risponde in diretta!

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’AC Milan al termine della sfida contro la Roma: annuncio imperdibile sull’esonero.

Si chiude con un pareggio il 2024 a tinte rossonere. Il Milan non è riuscito a salutare l’anno solare con una vittoria, limitandosi al pareggio contro la Roma di Claudio Ranieri. I prossimi minuti saranno fondamentali per il futuro dell’allenatore del Diavolo, nonostante la strada pare sia già tracciata. Il tecnico è a un passo dall’esonero e con ogni probabilità sarà sostituito dal connazionale Conceicao. La squadra meneghina vive un momento di enorme difficoltà, i risultati sono un chiaro manifesto. Intanto, a commentare il match è stato proprio uno dei protagonisti, il più discusso di queste ore, vale a dire lo stesso Paulo Fonseca.

Ennesima prestazione poco incoraggiante da parte del Milan, reduce da un pareggio con gol nel match contro la Roma. I meneghini non sono riusciti a dare continuità al successo del Bentegodi, sbattendo contro il muro dei giallorossi. Proprio sul match da poco conclusosi si è espresso Paulo Fonseca. Di seguito quanto evidenziato dal tecnico ai microfoni di DAZN:

“Confronto duro con Zlatan? Non ho parlato con nessuno, non è successo nulla.

Solido sulla panchina del Milan? Si, perché no. Non ho parlato con nessuno della dirigenza.

È stata una partita aperta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni da gol, nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, i giocatori hanno avuto un atteggiamento giusto, ma dopo la sostituzione di Chuku abbiamo perso organizzazione e abbiamo permesso 2/3 situazioni di contropiede. In generale, penso avremmo meritato di vincere.

Rigore? Io ho esagerato in questo momento, ma guardate voi…io non voglio dire nulla, per me è molto chiaro.