Milan, Chiesa più vicino: la decisione fa sognare i tifosi

Il nome di Federico Chiesa resta in orbita Milan: l’ex Fiorentina a gennaio potrebbe già lasciare la Premier League

Dopo aver salutato la Juventus sul finire della scorsa sessione estiva di calciomercato, per Federico Chiesa potrebbero presto riaprirsi le porte del campionato di Serie A.

Dopo il non facile addio alla Juventus, Federico Chiesa fino a questo momento ha faticato – e non poco – ad imporsi con la maglia del Liverpool. L’attaccante italiano classe ’97 è stato ceduto ai Reds per circa dodici milioni di euro sul finire dell’ultima sessione estiva di calciomercato dopo essere finito ai margini del progetto tecnico del neo allenatore bianconero Thiago Motta. Al termine di un’estate ricca di voci e indiscrezioni in merito al suo futuro, per Federico Chiesa si sono aperte le porte della Premier League

Approdato al Liverpool, l’attaccante figlio d’arte ha dovuto fare i conti con più di un problema di natura fisica e con delle fisiologiche difficoltà nell’adattamento al calcio inglese. Finora, del resto, Federico Chiesa ha raccolto appena quattro gettoni di presenza con la maglia del Liverpool tra il campionato di Premier League, la Efl Cup e la Champions League. Un rendimento a dir poco deludente per un giocatore che fino a poco tempo fa sembrava avere le carte in regola per potersi imporre sullo scenario calcistico internazionale come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo.

Calciomercato Milan, Slot avvicina Chiesa ai rossoneri

Da quando è approdato al Liverpool, Federico Chiesa ha trascorso la maggior parte del tempo tra tribuna e infermeria, non riuscendo ancora a trovare il primo gol con la maglia dei Reds.

Anche per questo motivo, nelle scorse ore il nome di Federico Chiesa era stato accostato a diversi club, tra cui anche il Milan. Una pista che si era apparentemente raffreddata, ma che potrebbe tornare di grande attualità nelle prossime ore. Soprattutto dopo quanto accaduto nelle scorse ore.

Alla vigilia della partita del massimo campionato inglese contro il Tottenham, il tecnico Arne Slot si era detto soddisfatto dei segnali arrivati da Federico Chiesa, ammettendo: “Se un giocatore sta fuori per cinque o sei mesi, è inevitabile che ci siano alti e bassi. Federico è stato fuori per tanto tempo, il percorso per tornare al top non sarà facile”.

Alla fine, però, Federico Chiesa non è stato neanche selezionato per la panchina, restando a osservare la partita da lontano. Un segnale che potrebbe spingere l’ex Fiorentina verso l’addio al Liverpool e – quindi – a un trasferimento al Milan.