Milan, Fonseca verso l’esonero: in panchina un grande ex Inter

Che Fonseca si stia giocando la panchina del Milan è fuori discussione, se si considerano gli alti e i bassi di quest’annata.

E soprattutto, per quanto riguarda la gestione del gruppo, sul quale continuano ad esserci problemi se si considera che contro la Stella Rossa, la vittoria, è arrivata solo nel finale e con i rossoneri che hanno rischiato alla grande un passo falso, in un momento dove passi falsi non sono consentiti.

Se da una parte Fonseca dichiara che c’è ancora possibilità sullo Scudetto, dall’altra c’è la realtà che viene messa di fronte in una classifica che vede sì, una gara in meno da giocare, ma un primo posto che continua allontanarsi con la Dea che, nell’ultima settimana, ha pure battuto il Milan. E allora ecco che si riaccendono le ipotesi sull’esonero con lo stesso, che potrebbe consumarsi per Fonseca anche soltanto a fine stagione. Ancelotti, Allegri e altri nomi, sono già stati fatti. Uno in particolare, come sostituto di Fonseca, riguarda quello di un grande ex dell’Inter che, a sorpresa, potrebbe compiere il grande salto da allenatore.

Un grande ex Inter al Milan: spunta fuori l’ipotesi

Tirata fuori l’ipotesi di un grande ex Inter che, da allenatore ancora giovane, potrebbe finire sulla panchina del Milan.

Si tratta, a prescindere dalle rivalità, di uno dei più grandi calciatori del suo Paese, passati alla storia anche della nostra Serie A. E proprio nel corso di questa giornata, l’ex dirigente del Milan, ha svelato quella che secondo lui è la scelta giusta per il futuro.

Colui che è stato parte importantissima del Milan dal 1986 al 2014, nella dirigenza dei rossoneri, ha così svelato: “Ora ha tutto per salvare il Genoa, mi ricorda Ancelotti: non gli è precluso nulla, gli auguro di arrivare al Milan”. Parole che fanno rumore perché a dichiararle è l’ex rossonero Ariedo Braida, che spinge Vieira al Milan per il post-Fonseca.

Il sostituto in panchina di Fonseca arriva dal week-end: l’ipotesi

Ariedo Braida non ha dubbi: Vieira è destinato al calcio dei grandi. E lo stesso, da allenatore, potrebbe viverlo al Milan, secondo quelle che sono le dichiarazioni al Secolo XIX, sul futuro dell’allenatore che sarà in panchina nel week-end, per la sfida tra Milan-Genoa: “Parliamo di un gentleman. Lo vedevate in campo come uno duro e tosto da affrontare. Ha una cultura sportiva importante, ha allenato in diversi campionati. Ancelotti ha vinto ovunque, senza il bisogno di urlare. Su questo me lo ricorda molto, a questi allenatori capita di arrabbiarsi, ma non fanno dell’urlo il loro punto di forza. Ci sono tanti modi per guidare un gruppo, loro si fanno seguire con le carezze. Vieira può essere da Milan”.

Per l’allenatore, arrivare al Milan sarà un ritorno: il motivo

Non tutti sanno che in realtà, prima ancora di diventare lo straordinario giocatore che è diventato – adesso la carriera da allenatore potrebbe vederlo tra i grandi club -, Patrick Vieira ha giocato per sole cinque partite al Milan, prima di arrivare alla Juventus e sfondare in Serie A. Chissà che per lui non possa essere comunque un ritorno, anche se in rossonero è stato solo di passaggio, diventando “rivale” della sua ex Inter, con la quale va detto, ha costruito pagine importanti della sua storia calcistica.