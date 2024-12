Milan Genoa, Fonseca lo ha fatto davvero: rivoluzione rossonera, le scelte ufficiali

Una gara importante e storica per il Milan che ospiterà a San Siro il Genoa con la speranza di festeggiare al meglio con i propri tifosi.

Tra poco più di un’ora il Milan scenderà a San Siro contro il Genoa con l’obiettivo di ottenere tre punti. Il club rossonero affronta oggi una giornata di festeggiamenti visto che ci saranno tanti ospiti per festeggiare i 125 anni dell’anniversario del club e i tifosi sperano in un risultato positivo.

E’ una gara dove Fonseca ha dato subito indicazioni forti ed ha lasciato fuori Calabria e soprattutto Theo Hernandez e il tecnico ha deciso che – in una gara cosi importante – proverà a lanciare alcuni giovani talenti del Milan Futuro ed addirittura due partiranno titolari per la sfida. Fonseca lancia Jimenez e Liberali e c’è grande curiosità per vedere i due giovani all’opera in una sfida di serie A.

Fonseca punta su Rafa Leao in una gara decisiva per la stagione del club rossonero: una vittoria potrebbe cambiare le aspettative e soprattutto avvicinare la zona Champions League, obiettivo primario in questo momento della stagione. Il tecnico attende risposte dopo la prestazione deludente nonostante la vittoria contro la Stella Rossa. Il Milan scenderà in campo tra circa un’ora.

Svolta Milan, le scelte di Fonseca e di Patrick Vieira

Una partita interessante per mille motivi e che vedrà il ritorno a San Siro di due personaggi carismatici e molto importanti come Patrick Vieira e soprattutto Super Mario Balotelli. Il primo è stato un giocatore molto importante per l’Inter ed ha vinto titoli in nerazzurro, diversa la storia di Balotelli che ha giocato per l’Inter ma soprattutto per il Milan ed è da sempre un noto tifoso rossonero. Stavolta sarà loro compito provare a rovinare i piani e i festeggiamenti del club rossonero.

Andiamo a vedere insieme le formazioni ufficiali di Milan Genoa:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca

GENOA (3-5-1-1): Leali, Vogliacco, Bani, Vazquez; Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup Zanoli; Miretti; Pinamonti. All. Vieira

Occhio anche a Camarda che invece partirà dalla panchina ma è pronto a subentrare e magari emozionare in una serata che i tifosi del club milanista sperano sia davvero speciale. Il Milan necessita dei 3 punti per la classifica e soprattutto per allontanare le polemiche dopo le difficoltà occorse invece nella sfida di Champions League. Fonseca vuole davvero una reazione e lo stesso vale per i tifosi.