Milan: infortunio Loftus-Cheek, svelati i tempi di recupero

Non solo la situazione Fonseca. In casa Milan tengono banco anche gli infortuni. Preoccupazione per le condizioni dell’inglese, quando rientrerà in campo

Non è sicuramente un periodo fortunato in casa Milan. Lo sfogo di Fonseca dopo il match contro la Stella Rossa ha confermato una sorta di spaccatura all’interno dello spogliatoio. Ma le brutte notizie per i rossoneri non sono finite qui. Il tecnico portoghese deve fare i conti anche con una serie di infortuni importanti a partire da Morata. L’attaccante spagnolo, comunque, dovrebbe rientrare a disposizione in poco tempo.

Non è così, invece, per Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha rimediato un infortunio ancora più grave e i suoi tempi di recupero sono più lunghi. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del giocatore del Milan e ipotizzato quando potrebbe rientrare in campo. Non sicuramente una buona notizia per Fonseca considerate anche le poche rotazioni presenti in quella parte di campo.

Milan: tegola Loftus-Cheek, quante partite salta

Per Loftus-Cheek non è sicuramente un periodo fortunato. Il centrocampista non sta trovando lo spazio dello scorso anno e ci sarebbe anche lui tra i giocatori finiti nel mirino di Fonseca. Ora si aggiunge anche questo problema fisico che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo e quindi dovrà aspettare per dare una risposta al tecnico direttamente dal campo.

Secondo le informazioni della Rosea, Loftus-Cheek non rientrerà in campo prima della partita contro la Roma del 29 dicembre oppure della Supercoppa. La lesione femorale riportata lo costringerà a stare fermo almeno una ventina di giorni, ma non si esclude anche un tempo maggiore. La speranza di Fonseca è quello di averlo a disposizione già per l’ultima dell’anno. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dal recupero dall’infortunio. La volontà è quella di non prendersi rischi per non allungare ancora di più lo stop.

Quindi uno stop lungo e la possibilità che quella contro la Stella Rossa sia stata l’ultima partita di Loftus-Cheek con la maglia del Milan. Si parla di un suo ritorno in Premier nella trattativa per un ipotetico rientro in rossonero di Tonali. Naturalmente queste sono solo indiscrezioni. Il centrocampista per il momento pensa solo al Milan e proverà a recuperare dall’infortunio per poi dare una risposta a Fonseca in campo dopo un periodo complicato anche a causa di prestazioni non considerate all’altezza.