Infortuni Milan, c’è lesione: è ufficiale

Piove sul bagnato in casa Milan: i rossoneri sono sempre più decimati, dopo i due infortuni di ieri sera di Ruben Loftus Cheek e Alvaro Morata.

Brutte notizie per Paulo Fonseca. Pochi minuti dopo l’inizio della gara contro lo Stella Rossa il centrocampista del Milan Loftus–Cheek e il centravanti Morata sono usciti dal campo a causa di un infortunio. Un avvio tremendo per lo staff di Fonseca, che si è visti obbligato a due sostituzioni lampo.

Le prime notizie ufficiali parlavano di un risentimento all’adduttore destro per Ruben Loftus Cheek, che ha abbandonato il campo per fare spazio a Samuel Chukwueze.

Non solo l’infortunio dell’inglese: un minuto più tardi ad essere costretto ad abbandonare il campo è stato Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, sempre secondo le prime notizie arrivate ieri sera, ha accusato un risentimento al flessore sinistro e al suo posto è entrato Tammy Abraham.

Infortuni Milan, piove sul bagnato: gli esiti degli esami

Nella mattinata di oggi sono stati resi noti gli esiti degli esami dei due rossoneri. Per Rubén Loftus Cheek si tratta di lesione del bicipite femorale destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni.

Per quanto riguarda Alvaro Morata, invece, si tratta di un trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori.

Da ricordare che la situazione in casa Milan riguardo agli infortuni non è certo rosea: oltre ad Alvaro Morata e Ruben Loftus Cheek, sono attualmente ai box per infortunio anche Alessandro Florenzi, Ismail Bennacer, Luka Jovic, Christian Pulisic e Noah Okafor. Una lunga lista di indisponibili che certo noi aiuta Fonseca, alle prese con Champions League, Scudetto, Coppa Italia e ad inizio 2025 Supercoppa Italiana. Un tour de force obbligato durante cui avrebbe avuto bisogno di tutti.

Ruben Loftus Cheek dovrà stare a riposo forzato per circa un paio di settimane. L’inglese metterà nel mirino la sfida contro la Roma in programma il 29 dicembre, ma è più ipotizzabile che possa tornare a disposizione direttamente per la Supercoppa Italiana che si disputerà a Riyad e con la semifinale contro la Juventus già fissata per il 3 gennaio 2025.

Alvaro Morata di sicuro salterà la partita con il Genoa di domenica, ma potrebbe rientrare prima dell’inglese, visto che per lui sono state escluse lesioni muscolari. La speranza è quello di averlo a disposizione già il 20 dicembre contro il Verona. Molto dipenderà dalle sue sensazioni nei prossimi giorni.