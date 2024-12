Milan: rivoluzione Fonseca, nuovo ruolo per Morata

Dilemma in casa Milan sulla posizione in campo dello spagnolo. In queste ultime ore è spuntata una nuova idea: tutti i dettagli

Alvaro Morata nella prima parte di stagione è stato più un uomo squadra che gol. In casa rossonera si attendevano un contributo maggiore per quanto riguarda le reti dello spagnolo e per questo motivo ora sono in corso delle riflessioni sulla posizione. L’ex Juventus è imprescindibile per il modo di giocare dei rossoneri, ma si ragiona sul ruolo in campo. Avere un attaccante che segna poco non aiuta sicuramente il club meneghino e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Stando alle informazioni de La Gazzetta dello Sport, il nuovo ruolo di Morata lo si potrebbe vedere già contro la Roma. Una partita fondamentale per il Milan e a questo punto vedremo se lo spagnolo in una posizione differente riuscirà ad essere ancora più decisivo di ora oppure non ci sarà il cambio di passo atteso dai tifosi.

Milan: nuova posizione per Morata, i dettagli

Alvaro Morata era arrivato al Milan per prendere il posto di Giroud. Parliamo di un giocatore che, a parte qualche stagione, è stato sempre più un uomo squadra che gol e anche in questa stagione lo stiamo vedendo. Da qui una nuova idea di Fonseca e vedremo se alla fine la modifica consentirà ai rossoneri di fare un passo avanti importanti.

Le ultime informazioni parlano di Morata da trequartista contro la Roma soprattutto se Pulisic non dovesse recuperare. Un ruolo sicuramente inedito per lo spagnolo, ma la volontà è quella di portare il giocatore a rendere ancora meglio e quindi presto si attendono delle novità importanti. La soluzione con i giallorossi sembra essere d’emergenza, ma non è da escludere che si possa arrivare ad una novità in modo definitivo visto che sull’attaccante è in corso una riflessione.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Morata è imprescindibile per il Milan e i rossoneri non possono rinunciare al giocatore per nessun motivo. Ora non ci resta che capire se il futuro sarà da trequartista oppure da prima punta.

Milan-Roma: Morata al posto di Pulisic?

L’ultima idea di Fonseca è quella di schierare Morata al posto di Pulisic in Milan-Roma se non dovesse recuperare l’americano dall’infortunio. Naturalmente bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se questa novità consentirà ai rossoneri di rendere ancora meglio.