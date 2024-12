Milan: infortunio Pulisic, i nuovi tempi di recupero

A Milanello tengono banco le condizioni di Pulisic. L’esterno offensivo è ai box ormai da qualche settimana per un infortunio: i tempi di recupero

Non c’è un attimo di sosta in Serie A. Messo alle spalle il Natale, le squadre nelle scorse ore sono ritornate in campo per preparare nel migliore dei modi le partite previste nel weekend. In casa Milan, tra le diverse cose, tiene banco anche la questione infortunio Pulisic. L’americano è ancora ai box per un infortunio e i suoi tempi di recupero non sono chiari. La speranza da parte di Fonseca è quella di riaverlo a disposizione il prima possibile visto che parliamo di un giocatore fondamentale per la squadra allenata dal portoghese.

L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo ha fatto il punto sulle condizioni di Pulisic e ipotizzato il rientro dall’infortunio. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. La certezza è dal fatto che, vista la Supercoppa alle porte, il Milan non ha intenzione di prendersi rischi inutili. Rientrerà in campo solamente dopo aver smaltito in modo definitivo il problema.

Milan: condizioni Pulisic, le ultime

Pulisic è stato uno dei migliori in questa prima parte di stagione. Il Milan spera di averlo a disposizione nel minor tempo possibile considerato anche l’ottimo feeling con il gol. Per il momento, comunque, non si ha una certezza su quando l’americano potrà tornare nuovamente a disposizione del proprio tecnico.

Le ultime informazioni confermano che la sua presenza contro la Roma è in forte dubbio nonostante il ritorno ad allenarsi. La speranza di Fonseca è di riavere Pulisic già domenica, ma il rischio è quello di una ricaduta e per questo motivo non è da escludere un ritorno solamente in Supercoppa. L’infortunio, infatti, non è assolutamente semplice da smaltire e quindi a Milanello si vive una sorta di precauzione almeno fino a quando non ha smaltito definitivamente il problema fisico.

Nelle prossime ore comunque saranno effettuati tutti gli approfondimenti da parte dello staff medico per capire se alla fine Pulisic potrà essere almeno in panchina con la Roma oppure lo rivedremo direttamente in Arabia.

Infortunio Pulisic: rientro entro la Supercoppa

Il rientro di Pulisic da questo infortunio entro la Supercoppa. Il Milan spera di averlo a disposizione già contro la Roma, ma i dubbi sono diversi e anche il rischio di ricadute è alto. Per questo motivo non è da escludere che precauzionalmente lo si tenga a riposo domenica per poi schierarlo contro la Juventus.