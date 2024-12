Milan, Pulisic ci sarà contro la Roma? Il punto sulle condizioni del rossonero

L’ultimo avversario del Milan in questo 2024 sarà la Roma di Claudio Ranieri. In casa rossonera il grande dubbio è quello legato alle condizioni di Christian Pulisic.

A chiudere un 2024 senza dubbio poco esaltante, a San Siro ci sarà per il Milan di Paulo Fonseca la Roma di Claudio Ranieri. Sfida di prestigio, dunque, per i Rossoneri che proveranno a regalare al proprio popolo un Capodanno tranquillo. Di fronte ci sarà un avversario affamato di vittorie, che proprio come il Diavolo viene da un’annata tutt’altro che indimenticabile.

Gara decisamente speciale per Fonseca che per la prima volta dal suo ritorno in Italia incontrerà il suo passato. Stimolo in più, quindi, per il tecnico portoghese che avrà l’obiettivo di battere la sua ex squadra per arrivare al meglio al 2025 ed anche alle final four di Supercoppa Italiana. Il nuovo anno del Milan inizierà, infatti, con la semifinale in Arabia Saudita contro la Juventus per provare a staccare il pass per la finalissima.

Prima, però, si dovranno portare a casa i tre punti contro la Roma provando ad avvicinarsi ad una zona Champions ancora troppo lontana. Uno dei grandi punti interrogativi della sfida porta il nome di Christian Pulisic. Lo statunitense è ai box dalla sfida contro l’Atalanta per un problema al polpaccio, con la sua presenza per il match contro i capitolini che è ancora in forte dubbio.

Infortunio Pulisic, domani l’allenamento decisivo

Dopo tre giorni di riposo, oggi il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la gara con la Roma in programma il 29 dicembre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche oggi Pulisic ha svolto un lavoro personalizzato. Solo l’allenamento di domani permetterà di fare chiarezza per capire se l’ex Chelsea sarà a disposizione di Fonseca per il big match di domenica.

Ancora molti dubbi, dunque, sulla presenza di Pulisic per l’ultimo match dell’anno. Tutti in casa Milan sperano ovviamente di poter rivedere Capitan America in campo, in una gara che non dovrà essere sbagliata.

Intanto, però, Fonseca sta già studiando un piano di riserva. In caso di assenza di Pulisic si potrebbe assistere ad una trequarti del tutto inedita. Non va, infatti, dimenticato che tra i grandi assenti della sfida ci sarà Rafa Leao con la speranza di poterlo riavere già per la Supercoppa. Al posto del portoghese – con anche Okafor infortunato – potrebbe partire dal primo minuto Alex Jimenez, con Samuel Chukwueze a destra e Tijjani Reijnders al centro.