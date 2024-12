Niente Milan, va alla Juve: Moncada anticipato

Il Milan rischia di perdere un obiettivo ben chiaro sul calciomercato: occhio all’anticipo secco della Juve nei confronti della dirigenza rossonera

Siamo ancora a inizio dicembre, ma è proprio questo il momento di programmare il calciomercato e ciò che potrebbe accadere in sede di trattative. In effetti, il Milan sembra avere ben chiari i piani per rinforzare la squadra a disposizione di Paulo Fonseca – se dovesse rimanere alla guida dei meneghini anche nel 2025.

Oltre a un vice Theo Hernandez, esigenza che da tempo mette tutti d’accordo dalle parti di Milanello, c’è anche la necessità di dare un’altra marcia a centrocampo, con un calciatore che possa garantire forza, ordine e qualità in impostazione in mezzo al campo. Per un nome che piace da mesi, è pronta a entrare in ballo anche la Juventus.

Il Milan ha necessità di acquistare un nuovo centrocampista

La lista dei rossoneri è piuttosto lunga e potrebbe dare un volto del tutto diverso al gioco, soprattutto per quanto riguarda le alternative a disposizione. Il primo profilo in ballo è quello di Samuele Ricci, che sta esplodendo con la maglia del Torino in Serie A. Il suo stile di gioco è pressoché perfetto per le esigenze del Diavolo.

È un regista moderno, italiano e con un’ottima visione di gioco, per cui il suo arrivo darebbe un’altra possibilità di primo livello a una mediana che comunque sta funzionando, quella composta da Reijnders, in grande spolvero, e Fofana – il nuovo acquisto si è già ambientato al meglio a Milano.

La trattativa per Ricci, però, non è affatto semplice, per cui i nomi in lista sono ancora tanti, diversi dei quali giocano in Italia. Tra questi c’è anche Morten Frendrup, che sta confermando tutte le sue qualità con la maglia del Genoa, ma proprio per questo centrocampista ci sarà da battere anche la concorrenza della Juventus.

La Juventus si intromette per un obiettivo a centrocampo

A sganciare la bombare sul calciomercato italiano è stato ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano torinese, la Juventus è pronta a presentare un’offerta da 10 milioni di euro per Frendrup, allineandosi in poco tempo alla richiesta economica del Genoa.

A questo punto, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra big italiane, in cui il Milan dovrà giocare a rialzo per non perdere l’obiettivo. Il calciomercato di gennaio non è ancora iniziato, ma il tempo già stringe.