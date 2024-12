Milan, Fonseca è una furia: cosa è successo davvero dopo l’Atalanta

Paulo Fonseca è parso furioso dopo la sconfitta contro l’Atalanta: cosa è successo dopo il match e contro l’arbitro La Penna

Il Milan si è fermato ancora una volta. I rossoneri erano alla prova della continuità dopo le vittorie e le buone prestazioni in Champions League, contro l’Empoli e la vittoria tennistica contro il Sassuolo in Coppa Italia. Paulo Fonseca voleva sfruttare il buon momento di forma e battere anche l’Atalanta, per accorciare sulle prime in classifica.

I rossoneri, però, pur non giocando una partita orribile, non sono riusciti a placare la verve offensiva dei nerazzurri, che sono riusciti a conquistare il derby lombardo e a confermarsi una delle squadre più in forma di tutto il campionato.

Le polemiche non mancano dopo Atalanta-Milan

Il 2-1 finale cela molti temi che vengono sviscerati nelle ultime ore, dopo il fischio finale. Determinati principi voluti dall’allenatore ex Lille si sono visti in campo e, a tratti, hanno anche fatto la differenza. E da questo deve partire il Milan. Ma poi c’è anche la gestione degli uomini da parte della società.

Per esempio, la beffa è arrivata con il gol di Charles De Ketelaere, un trequartista in cui i rossoneri hanno creduto tanto, ma che forse hanno lasciato partire troppo presto, e con tanto di fischi e ironie annesse. Ieri è stato proprio lui a realizzare un gol decisivo per la vittoria finale, ed è stata quella occasione a generare la maggior parte delle polemiche.

Forse non abbiamo mai visto Fonseca così arrabbiato dopo la fine di una partita in Italia. Si è presentato ai microfoni delle tv e ha sottolineato che “il primo gol era da annullare“ e addirittura che non solo il singolo episodio, ma per tutta la partita “l’arbitro ha mancato di rispetto al Milan”. Insomma, la direzione di La Penna presenta diverse ombre.

Fonseca furioso dopo il derby lombardo: cosa è successo

Il post partita stavolta non era fatto solo di delusione per il punteggio finale, ma soprattutto di rabbia. E Fonseca l’ha mostrata dal triplice fischio agli spogliatoio fino ad arrivare dai giornalisti per le interviste di rito.

Ora, però, pur chiedendo maggiore rispetto, bisogna subito guardare avanti, perché si riparte subito dalla Champions League e il Milan vuole subito trovare una vittoria pesante, che potrebbe avere un impatto importante sulla stagione europea.