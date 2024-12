“Era da annullare”, scoppia la polemica in Atalanta-Milan: giudizio inequivocabile!

Atalanta-Milan viene avvolta dalla polemica: il giudizio dell’opinionista scatena ancor più la rabbia dei tifosi rossoneri.

Dopo 7 risultati utili di fila, il Milan di mister Paulo Fonseca torna a fare i conti con l’amaro della sconfitta. I rossoneri sono andati ko in casa dell’Atalanta, cedendo il passo alla formazione bergamasca solo nel finale di gara. La Dea si è imposta con il punteggio di 2-1, maturato grazie ai gol dell’ex De Ketelaere e Lookman. È stato proprio quest’ultimo a regalare la vittoria ai nerazzurri, beffando il Diavolo nei minuti conclusivi. A nulla è servita ai rossoneri la momentanea rete del pareggio di Alvaro Morata.

Proprio su un gol dell’Atalanta, precisamente quello del vantaggio, si è scatenata l’ira del mondo Milan. A finire sotto la lente d’ingrandimento è il contatto avvenuto tra De Ketelaere e Theo Hernandez, episodio che ha mandato su tutte le furie Paulo Fonseca. Dopo le proteste in seguito al gol, il tecnico portoghese si è lasciato andare ad un duro sfogo davanti alle telecamere di Sky e Dazn. A cercare di fare chiarezza su quanto accaduto sulla rete dell’1-0 dei padroni di casa ci ha provato Luca Marelli, opinionista arbitrale di Dazn.

Marelli è sicuro: l’ex arbitro non ha dubbi sull’episodio

Luca Marelli ha avuto poco dubbi per analizzare l’episodio che ha portato al gol dell’1-0 realizzato dalla Dea: “Le proteste sono sulla prima rete dell’Atalanta, segnata da De Ketelaere. Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio con le due mani su Theo Hernandez: si aiuta poggiando le due mani sulle spalle di Theo e questo lo aiuta a compiere il movimento che voleva compiere. Theo viene anche spostato, non può intervenire sul pallone”.

Marelli va nel dettaglio: “È un episodio che ci porta un po’ a quanto successo durante Inter-Napoli. Sono episodi diversi, ma hanno la stessa ratio: in un caso è un rigore fischiato per contatto minimo, su cui il VAR non può intervenire, perché c’è un contatto. In questo caso c’è stata una valutazione dell’arbitro su un contatto che c’è stato e il VAR non può intervenire allo stesso modo”.

Per Marelli era da annullare: “In questi casi vale la valutazione di campo. Spiegato perché il VAR non è intervenuto, a mio parere è una rete da annullare in campo, perché l’appoggio di De Ketelaere è decisamente irregolare, si appoggia con le due braccia su Theo Hernandez e quest’ultimo non può compiere il movimento che voleva compiere, cioè allontanare il pallone”.