Rinnovo e cessione per Theo Hernandez: svolta totale in casa Milan

Il terzino del Milan Theo Hernandez è uno dei principali rebus del calciomercato rossonero. Ecco le ultime riguardo il futuro del calciatore.

La stagione del Milan di Paulo Fonseca ha vissuto una prima parte della stagione piuttosto difficile. Il club rossonero ha avuto più bassi che alti e uno dei principali problemi della formazione milanese è il francese Theo Hernandez, giocatore che sta vivendo un’annata difficile e che vede il suo futuro tingersi di giallo.

Theo Hernandez ha il contratto in scadenza nel 2026 e il futuro del Milan è ad un vero e proprio bivio. Il club e il giocatore lavorano da tempo al rinnovo, ma le richieste di circa 6 milioni sembrano al momento ben lontane dal rendimento che sta offrendo il giocatore transalpino. Al momento la realtà sembra questa e i tifosi non sono affatto contenti del lavoro fatto dal calciatore.

Theo è in difficoltà in fase difensiva, spesso è decisivo per il gol degli avversari ma allo stesso tempo non incide in fase offensiva e quest’anno le buone prestazioni si contano sulle dita della mano. Una stagione difficile e il giocatore non convince in varie situazioni. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport ha sottolineato una possibilità che avrebbe del clamoroso e che al momento sembra piuttosto reale.

Milan, l’addio di Theo Hernandez non è utopia

Insomma il futuro di Theo è un rebus ma il Milan è al momento alle prese con un grosso problema. Fonseca non può sostituire Theo Hernandez perchè le alternative scarseggiano e sia Terracciano che Jimenez non sembrano adeguati per sostituire il giocatore, lo abbiamo visto anche nella brutta sconfitta contro il Napoli.

Theo non convince però al momento è l’unica soluzione realistica e secondo la Gazzetta dello Sport continuano i contatti per il rinnovo. L’obiettivo del Milan è rinnovare e prolungare quindi il contratto di Theo Hernandez, prolungare e poi cedere il giocatore al miglior offerente, al momento il piano sembra questo. Anche perchè lo stesso giocatore appare sempre più incerto riguardo la sua permanenza in rossonero.

Prestazioni al di sotto delle attese ma il Milan non può permettersi di non rinnovare Theo in quanto si ritroverebbe con soli 2 anni di contratto e una soluzione che non andrebbe bene a tutti. Il giocatore intanto piace a Psg e Real Madrid, occhio anche al Bayern Monaco e in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Ma il Milan non può assolutamente perdere potere contrattuale su Theo e quindi il suo futuro appare più definito.