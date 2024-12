Milan, Tonali e non solo: doppio arrivo dalla Premier

Arriva al Milan insieme a Sandro Tonali, ottime notizie per i rossoneri: doppio affare che cambia il volto della squadra

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, un grande classico della canzone italiana applicabile non soltanto alle storie d’amore della vita di tutti i giorni ma anche al gioco di intrecci e di rapporti che regola il mondo del calcio. Nonostante alcuni addii, c’è sempre la possibilità di tornare indietro. Come potrebbe avvenire con il ritorno di Sandro Tonali al Milan.

Una cessione, quella del centrocampista, che nell’estate del 2023, per le cifre messe sul piatto dal Newcastle era per certi versi inevitabile. Eppure, molto rimpianta da tutto l’ambiente rossonero, che non ha mai smesso di pensare a ciò che il giocatore rappresentava in campo e fuori. E anche il calciatore probabilmente non ha mai smesso di pensare al suo passato con la maglia del Diavolo.

Rientrato dalla squalifica per il calcioscommesse, Tonali si è ripreso la maglia da titolare al Newcastle e in Nazionale. Ma pensa a un ritorno in Italia, di nuovo al Milan, una ipotesi che per i tifosi sarebbe assai gradita. Al momento, una vera e propria trattativa non esiste, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. Specialmente se ci fosse il ritorno del Decreto Crescita, che agevolerebbe l’ingaggio del calciatore. E attenzione a un colpo doppio che potrebbe avvenire insieme a Tonali.

Milan, oltre a Tonali mirino anche su Trippier dal Newcastle

Tra i giocatori del Newcastle, ce ne sono anche altri sotto osservazione per il Milan del futuro. Come Kieran Trippier, jolly di fascia che farebbe molto comodo.

Trippier va verso i 35 anni e vorrebbe una ultima grande esperienza prima di concludere la sua carriera. Secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, l’idea Milan gli piacerebbe e il club rossonero a propria volta ci starebbe pensando sul serio. Con la possibilità di proporre una doppia operazione congiunta al Newcastle.

Milan, Calabria sempre più vicino all’addio e non è il solo: tutti i rossoneri a fine ciclo

Trippier andrebbe a prendere il posto, sulla fascia destra, di Florenzi e di Calabria, che sembrano destinati all’addio. E non sono i soli che a fine annata potrebbero partire, avendo concluso la propria esperienza in rossonero.

Ancora una volta, il Milan potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione. La lista dei possibili partenti, specialmente se l’annata si rivelasse deludente rispetto alle aspettative, è molto lunga. E potrebbe riguardare anche dei big come Theo Hernandez, per non parlare del reparto offensivo praticamente tutto in discussione, da Morata a Abraham fino a Jovic.