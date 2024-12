Serie A, pronto l’esonero: l’ex Milan è il sostituto

Si avvicina l’esonero in Serie A dopo l’ultima partita persa in campionato: al suo posto, può arrivare un altro ex Milan

È notte fonda per il Monza, almeno questo è quello che si vede dalle facce tristi di tutti i calciatori in campo dopo l’ennesima sconfitta nell’attuale stagione di Serie A. Si trattava di un match importante per tentare di recuperare terreno nella corsa salvezza, ma i friulani sono riusciti nel colpo in trasferta e hanno ulteriormente allontanato i brianzoli.

Ora il club lombardo è penultimo in classifica con solo 10 punti totalizzati fino a questo momento, una media di meno di uno a partita, e con netti peggioramenti rispetto all’era di Raffaele Palladino.

Balla la panchina di Nesta: numeri terribili in Serie A

Se il Milan nelle scorse stagioni è stata protagonista di una salvezza tranquilla, anche attraverso l’espressione di un bel calcio, ora le cose stanno andando in maniera decisamente diversa. Il ko contro l’Udinese certifica un momento fortemente negativo, in cui la vittoria manca davvero da tante settimane e i numeri continuano a peggiorare.

Sono solo 13 i gol fatti, a dimostrazione che l’attacco fa ancora tanta fatica ad andare in gol. Le reti subite, invece, sono 19, non tantissime rispetto alle principali concorrenti, ma comunque abbastanza per far piangere la classifica. La morte di Silvio Berlusconi ha sicuramente inciso sul percorso del Monza, che ora potrebbe anche cambiare proprietà, ma un gioco così non è accettabile.

Per questo, la panchina di Nesta è sempre più in bilico e potrebbe saltare nelle prossime ore, nonostante il legame del difensore a Galliani dopo i tanti anni insieme al Milan. Proprio per questo, dispiace a molti tifosi rossoneri per come stanno andando le cose al Monza, ma al posto dell’ex centrale potrebbe arrivare un altro ex del club meneghino.

Idea Pirlo per il Monza: può essere lui il nuovo allenatore

L’esigenza di cambiamento del Monza potrebbe incrociarsi con le ambizioni di Andrea Pirlo. Per l’ex Juventus, che è stato un simbolo del grande Milan per tanti anni, portando a casa scudetti e Champions League, le cose non sono andate per nulla bene sulla panchina della Sampdoria.

Anche i rapporti di Pirlo e Galliani, però, sono ottimi, per cui il senatore di Forza Italia potrebbe scegliere proprio l’ex regista per prendere il posto di Nesta. Insomma, tutto in casa, ma ancora è presto per parlare di firme.