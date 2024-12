In gol anche stasera: pronto lo sgarbo alla Juve

Il Milan è pronto a mettere a segno uno sgarbo nei confronti della Juve: un colpo in Serie A si può concretizzare nelle prossime settimane

Il calciomercato è fatto di sfide e duelli continui in Italia, dove sono sempre di più le squadre impegnate nel contendersi alcuni dei migliori talenti del nostro campionato o di quelli esteri, nel tentativo di migliorare la rosa. Nella storia ci sono parecchie testimonianze di come Milan e Juve si siano occupate degli stessi talenti e la situazione potrebbe ripetersi anche nel prossimo futuro.

I rossoneri cercheranno di portare a termine delle operazioni pesanti già a gennaio, anche se con margini di spesa non proprio elevati. Uno dei ruoli che bisognerà coprire è quello dell’attaccante e c’è già un nome importante nel mirino.

Il Milan cerca un nuovo attaccante, ma bisogna anche cedere

Se si guarda al ruolo di prima punta centrale, non sembra essere bastato l’acquisto di Alvaro Morata – arrivato la scorsa estate per sostituire un idolo dei tifosi come Giroud. Lo spagnolo sta crescendo, ma finora non ha trovato la continuità auspicata sotto porta, nonostante il gol dell’ultimo turno.

Alle sue spalle, però, la concorrenza non sta facendo quanto ci si poteva aspettare: Abraham ha dato segnali di risveglio, ma la sua permanenza dopo giugno non è affatto certa. Luka Jovic sembra già finito ai margini e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe lasciare Milano già durante il calciomercato invernale.

Il serbo ha offerte soprattutto dall’estero – si è parlato anche del Galatasaray -, ma tutte le parti in causa dovranno essere accontentate. Infine, Francesco Camarda non sembra ancora pronto per essere una reale alternativa come centravanti. La dirigenza del Diavolo, però, potrebbe avere in canna il nome giusto per affiancare o sostituire Morata. E quindi il Milan è pronto anche a cedere.

Il Milan punta l’attaccante centrale: sgarbo alla Juve

Nella lista dei rossoneri è finito anche Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese ha segnato anche stasera contro il Monza in trasferta e si sta mettendo in luce in Serie A con la maglia dei bianconeri. È ancora giovane e può crescere in diverse fasi della partita, ma ha quella fisicità che ora sta mancando a Paulo Fonseca.

Per questo, Moncada e Furlani potrebbero fare un’offerta e anticipare la Juve, che da tempo sta monitorando con grande attenzione il calciatore. Vedremo, dunque, se anche questa pista entrerà nel vivo nelle prossime settimane.