“Sono incredulo”, ammissione in diretta dopo Milan Roma: assurdo errore del VAR

Il pari casalingo del Milan costa caro a Paulo Fonseca. Ma oltre al risultato c’è un’altra cosa che fa discutere davvero tanto.

Il 2024 del Milan si conclude nel peggiore dei modi. Il club rossonero non va oltre l’1 a 1 contro la Roma e vede allontanarsi ancora di più la zona Champions League. Ma oltre ai risultati preoccupa l’atteggiamento di una squadra che – ormai da tempo – non sembrava più seguire il tecnico portoghese e per questo si è arrivati a questa importante scelta. A dire il vero il Milan ci ha pensato anche prima del match, visto che si parlava di esonero anche durante la partita e questo dimostra com’era la situazione in casa rossonera.

Caos durante Milan Roma: Fonseca non è l’unico colpevole

Anche durante la sfida contro la Roma in casa si è assistito all’ennesimo errore arbitrale della stagione, il club rossonero è stato ‘penalizzato’ da una scelta che ha fatto piuttosto discutere nelle ultime ore. Il centrocampista giallorosso Pisilli è scivolato in area franando letteralmente addosso a Reijnders, ma l’arbitro non ha concesso il rigore ed incredibilmente non è andato neanche al Var. Questa decisione ha scatenato grosse polemiche e lo stesso Fonseca è stato espulso per proteste.

Se inizialmente in telecronaca hanno parlato di incidente di campo nel post gara e sul web si sono letteralmente scatenati. L’arbitraggio non è piaciuto e l’errore dell’arbitro è risultato decisivo ai fini del risultato e probabilmente anche per l’esonero di Fonseca. Anche l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha avuto parole durissime per Michael Fabbri, direttore di gara del big match di San Siro tra Milan e Roma

Milan Roma, ancora polemiche dopo il match

Nel corso della Domenica Sportiva Bergonzi, ex arbitro e ora opinionista arbitrale, ha commentato in maniera abbastanza spiazzante: “Il direttore di gara è posizionato molto bene, non fischia nulla. Poi viene espulso Fonseca per numerose proteste”. Bergonzi sottolinea che Fabbri è molto vicino all’azione e questa è una scelta arbitrale che non si può sbagliare, ‘un errore su una decisione tecnica’ definisce l’uomo in diretta tv.

L’arbitro poi spiega in maniera piuttosto attenta la decisione arbitrale. “Pisilli fa una scivolata nel tentativo di chiudere su Reijnders ma l’olandese lo manda a vuoto con il tacco e a quel punto Pisilli lo colpisce su entrambe le gambe”, spiega chiaramente Bergonzi che dichiara: “Questo è senza se e senza ma calcio di rigore per il Milan. Doveva intervenire il Var nel caso, sono incredulo”.

Infine Bergonzi ha concluso affermando che questo è stato uno dei peggiori arbitrali del campionato, c’era la visuale libera ed è davvero assurdo sbagliare. L’ex arbitro conclude senza remore: “Mi auguro che il designatore arbitrale ci dia delle spiegazioni, bisogna capire cosa è successo”.