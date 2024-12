Sarri-Milan, bomba di mercato: i tifosi impazziscono

Spunta un retroscena a sorpresa riguardante Maurizio Sarri al Milan: nessuno se lo sarebbe aspettato.

Sergio Conceicao sarà il nuovo allenatore del Milan, come confermato da Gianluigi Longari a poco meno di un’ora dalla sfida di ieri contro la Roma. È spuntato però un aggiornamento a sorpresa che nessuno si aspettava.

C’è infatti un retroscena a dir poco clamoroso: sembra che il Milan abbia contattato Maurizio Sarri nella giornata dello scorso venerdì. la scelta principale era stata fatta al netto delle smentite che possono arrivare e delle ricostruzioni.

Sarri-Milan, la notizia che sorprende

Al tecnico ex Lazio era stato offerto un contratto simile a quello, poi accettato, da Conceiçao ovvero sei mesi più opzione a favore del club. Le richieste di Sarri erano di un contratto di 18 mesi (scadenza giugno 2026) con opzione per il rinnovo per un’altra stagione in caso di raggiungimento della qualificazione in Champions League.

Come riferito da Alfredo Pedullà Maurizio Sarri avrebbe rifiutato l’offerta per una questione di principio verso il suo lavoro, sapendo già che un suo no avrebbe portato Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Sarri che negli ultimi anni era stato avvicinato ai rossoneri più volte, specialmente quando il tecnico dei rossoneri era traballante sulla panchina.

La dirigenza rossonera ha comunque deciso di puntare con fermezza sul tecnico ex Porto dopo il rifiuto di Sarri. Il nuovo allenatore del Milan è atteso in Italia nelle prossime ore ed inizierà la sua avventura in rossonero contro la Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana affrontando suo figlio Francisco.

Conceiçao in arrivo: atteso a Milano

Conceiçao firmerà un contratto da un milione di euro che lo legherà al Milan per 6 mesi. La speranza di dirigenza e tifosi è che questo cambio possa dare una svolta al futuro prossimo dei rossoneri, rientrando in zone più alte in classifica e continuando la corsa sugli altri fronti.

Secondo quanto riporta Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14.

Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.

Inizia una nuova era a Milano, nonostante il retroscena Sarri.