Theo Hernandez via dal Milan? Arriva la sentenza, poi stoccata a Fonseca

Le recenti panchine del calciatore rossonero Theo Hernandez non sono piaciute a tutti. La sentenza dell’ex tecnico è stata piuttosto dura.

Alcune scelte in questa stagione di Paulo Fonseca sono apparse piuttosto forti e non sono piaciute a tutti. A inizio anno il tecnico ha mandato in panchina la stella Rafa Leao, il portoghese non stava offrendo grandi prestazioni e la mossa del tecnico è servita sicuramente a scuoterlo. Nelle ultime settimane l’allenatore ha riprovato una mossa simile con Theo Hernandez.

Il giocatore francese del Milan è stato mandato in panchina nelle ultime due gare e Fonseca ha scelto al suo posto il giovane Jimenez che ha tra l’altro ben figurato in entrambi i match disputati. Theo è subentrato nel primo tempo nel match contro il Verona ma non ha convinto più di tanto e le sue prestazioni non solo all’altezza della sua immensa qualità. Intanto c’è chi critica l’atteggiamento di Fonseca e stiamo parlando dell’ex tecnico Andrea Stramaccioni.

Questi ora è opinionista a DAZN ed ha parlato durante DAZN Serie A Show utilizzando parole piuttosto importanti riguardo il rapporto tra Fonseca e giocatori, e Stramaccioni ha spiegato: “Facciamo il discorso di Theo Hernandez ed è uno dei primi 5 esterni sinistri al mondo. Va bene una volta lo schiaffetto e invece vedi un tecnico che ti dice adesso stai fuori. Per questi giocatori vale che o sono al centro del progetto o devono andare via. Oppure non va bene l’allenatore”

Stramaccioni fa chiarezza su Theo Hernandez e Leao

Il discorso di Stramaccioni si basa sul fatto che Leao e Theo Hernandez sono i due giocatori più forti del Milan e non dovrebbero essere trattati in questo modo. L’allenatore rossonero ha infatti chiarito: “Cercate di capire cosa voglio dire, forse sono un pò netto. Però una volta è Leao, una volta è Theo, sono giocatori forti e di livello internazionale e lo dimostrano anche i numeri con la Nazionale”. D’altronde il discorso che fa Stramaccioni è che magari i top del club potrebbero non gradire questo atteggiamento e senza risultati a pagare in questi casi potrebbe essere l’allenatore.

Ovviamente non viene detto in maniera diretta ma l’opinionista – con un passato comunque da tecnico in serie A – dimostra di non gradire questa situazione con alcuni giocatori top che sono in difficoltà. Fonseca vorrebbe dare una scossa, ma al momento questo non sta funzionando e il tecnico lo ha sottolineato senza patemi.