“Tutto in discussione”: Milan, arriva la sentenza sul futuro di Fonseca

La vittoria contro l’Hellas Verona del Milan non basta ed anzi ha alimentato polemiche al Bentegodi. Il club rossonero continua a faticare.

Un 1 a 0 arrivato di misura grazie ad un gol di Tijani Reijnders non basta. Il Milan espugna il Bentegodi di Verona e prova a rilanciare le quotazioni per la qualificazione Champions ma per Fonseca continuano le polemiche. Il tecnico è costantemente sotto accusa, il Milan vince 1 a 0 ma la prestazione è molto al di sotto delle attese e questi tre punti sembrano arrivati quasi per casualità.

La vittoria salva però il tecnico da altri giorni di tensioni e l’augurio della società è che possa aiutare il tecnico a migliorare le cose. Intanto si è fermato anche Rafa Leao, l’ennesima mazzata per una stagione che – dal punto di vista degli infortuni – non è certo benaugurante per il club rossonero. Il Milan fatica e il giornalista Franco Ordine ne ha parlato nel corso del consueto editoriale sul Corriere dello Sport.

Il giornalista ha avuto parole abbastanza dure e un punto di vista che non lascia spazio a troppe interpretazioni per quel che riguarda il club rossonero. Ecco le sue parole: “Se il Milan continua a vivere il suo inverno calcistico e si aggiungono nuovi infortuni (vedi Rafa Leao), nemmeno la mossa a sorpresa di Cardinale con l’investimento di RedBird rianima squadra e tifoseria”.

Milan, prosegue la polemica dei tifosi contro società e tecnico

Passano le settimane ma la situazione non cambia, ogni gara che passa la tifoseria attacca squadra e specialmente società con Fonseca che vede il suo futuro a rischio ma che in effetti resta il minor colpevole all’interno della società rossonera. Ieri Cardinale ha versato nelle casse del club 170 milioni di euro, rinviando cosi il ‘vender loan’ in scadenza ad Agosto 2025. Poi Franco Ordine ha infine tuonato:

“Si possono avere i conti in perfetto ordine, (lo vediamo con il Milan), e poi anche con i bilanci in attivo e mercati comunque importanti, alla fine senza risultati tutto torna in discussione. Capita cosi di dimenticarsi anche del cammino in Champions”, sottolinea il giornalista e alla fine è quello che stanno vivendo i tifosi rossoneri.

E’ un periodo complicato in casa Milan, la squadra va a fatica e il club è chiamato a reagire il prima possibile, non ne vanno bene e quindi sono tutti in discussione, Fonseca incluso.