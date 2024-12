Milan, accordo con Fabregas: affare a sorpresa

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina e per il Milan potrebbe concretizzarsi una cessione a sorpresa

Il Milan si appresta a vivere una sessione invernale di calciomercato particolarmente movimentata. E occhio rivolto anche alle possibili cessioni.

Mancano ormai poco più di dieci giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato e intorno al Milan girano molte voci sui possibili acquisti e anche in merito a quelle che potrebbero essere le cessioni di gennaio. Molte, infatti, le indiscrezioni che rimbalzano in queste ore, anche all’indomani della vittoria ottenuta dalla truppa di Paulo Fonseca nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A sul campo dell’Hellas Verona, dove i rossoneri hanno ritrovato l’intera posta in palio grazie a un gol di Tijjani Reijnders, arrivato a quota otto centri stagionali tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato, la società rossonera lavorerà per cercare di puntellare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca per affrontare la seconda parte di stagione, con i rossoneri impegnati tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Calciomercato Milan, affare a sorpresa col Como

Chiaramente, la sessione invernale di calciomercato sarà scandita non solo da nuovi arrivi alla corte di Paulo Fonseca, ma anche da inevitabili cessioni, anche se in alcuni casi potrebbero essere particolarmente inattese.

Tra queste, potrebbe esserci la cessione di Davide Calabria. Il terzino destro e capitano rossonero ha un contratto in scadenza con il Milan e a gennaio il divorzio potrebbe essere anticipato dato che – per il momento – non è stata avviata alcuna trattativa per il rinnovo di contratto.

In particolar modo, sulle tracce dell’esterno difensivo classe ’96 ci sarebbe il Como di Cesc Fabregas che dopo l’ambizioso calciomercato della sessione estiva punta a rinforzare l’organico con innesti di spessore e con molta esperienza in Serie A per garantirsi la permanenza in Serie A dato che dopo sedici partite – e in attesa di affrontare l’Inter nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A – i lariani sono a ridosso della zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul Cagliari.

Calabria starebbe valutando diverse proposte, ma quella del Como sarebbe particolarmente concreta e già nelle prossime giornate potrebbero registrarsi importanti sviluppi.