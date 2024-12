Sospiro di sollievo per il Milan, il pilastro può tornare a breve: l’annuncio è una manna per Fonseca

Buone notizie per il Milan. L’agente del calciatore ha rivelato il ritorno imminente per il calciatore. Un rientro che può essere fondamentale per Fonseca.

Oggi più che mai il gruppo può giocare un ruolo fondamentale. Una corsa in più per il compagno, meno egoismo e l’attenzione difensiva sono le chiavi attraverso cui il Milan può uscire da questa recente crisi non solo di risultati, ma soprattutto dalla tormenta che sta travolgendo più versanti, dalla società ai giocatori passando per il tecnico.

Serviranno spirito di sacrificio e abnegazione per lasciarsi alle spalle le polemiche e farsi un regalo di Natale imponendosi nella difficile trasferta del “Bentegodi” contro il Verona di Paolo Zanetti, squadra che, dopo una striscia di risultati negativi, ha rialzato la testa a Parma trionfando per 3-2 contro i padroni di casa allenati da Fabio Pecchia. Un’iniezione di fiducia non indifferente, contrariamente a quanto accaduto al Diavolo nell’ultimo turno di campionato.

Il pari a reti bianche contro il Genoa ha gettato nello sconforto tifosi e squadra. Oltretutto, i nove infortunati che riempiono l’infermeria di Milanello non fanno che aumentare la preoccupazione per la sfida odierna. Tuttavia Fonseca può tirare un sospiro di sollievo per un rientro imminente, quello di Ismael Bennacer.

Milan, Bennacer sulla via del ritorno: l’agente conferma tutto

Intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, Enzo Raiola, cugino di Mino, ha svelato le condizioni del centrocampista algerino come di seguito:

“Quando torna? Siamo vicini, ci siamo, ci siamo. L’assenza è stata lunga, ci vuole tempo e serve aspettare che recuperi. Con calma. Non prevedo cambi da parte del Milan su di lui, non vedo necessità.”

Come annunciato dal procuratore, tra gli altri, di Balotelli e Donnarumma, Bennacer può rientrare a stretto giro. Dopo l’infortunio al polpaccio, si diceva che l’algerino sarebbe tornato più o meno entro fine gennaio. Stando a quanto riferito da Raiola, il numero 4 rossonero dovrebbe quindi rispettare le attese. Servirà tuttavia tempo all’ex Empoli per ritrovare la miglior condizione per competere ad alti livelli ed aiutare il Milan nel girone di ritorno.

Il suo ritorno potrebbe rivelarsi fondamentale per un Diavolo che nel reparto di centrocampo ha sempre evidenziato qualche lacuna in quanto a seconde linee, tanto che questa sera al “Bentegodi” dovrebbe essere adattato Terracciano, di norma terzino sinistro, al fianco di Fofana. Fino ad ora Reijnders e il francese ex Monaco sono stati spremuti e per questo il rientro di Bennacer equivale non solo al reintegro di un calciatore capace di fare la doppia fase, ma anche di concedere riposo al duo di centrocampo imprescindibile per Fonseca.