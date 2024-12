Ultim’ora Milan, è ufficiale: addio a Paulo Fonseca

Era ormai nell’aria e mancava solo l’ufficialità: Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan, il club ha diramato il comunicato ufficiale.

Da ormai ieri sera la voce di Paulo Fonseca esonerato era ufficiosa. Le prime notizie sono uscite poco prima del match di San Siro contro la Roma, poi nel post partita è diventato ancora più chiaro.

L’ormai ex tecnico del Milan aveva “spoilerato” il suo esonero uscendo ieri sera dai parcheggi di San Siro. Nonostante le interviste e la conferenza consueta nel post partita, il tecnico rossonero è stato silurato dai piani alti. Solo pochi minuti fa il club rossonero ha reso ufficiale il tutto tramite un comunicato sul proprio sito.

Addio Fonseca: ora è ufficiale

“AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”. È questo quanto si legge sul sito ufficiale del Milan.

Nelle prossime ore sono attesi i comunicati ufficiali, che includeranno anche l’annuncio dell’ingaggio di Sergio Conceiçao, previsto a Milano già oggi per poi partire martedì con la squadra alla volta dell’Arabia Saudita per la Supercoppa.

Fonseca aveva confermato il suo esonero uscendo dallo stadio dopo la partita di ieri sera contro la Roma: “Sì, è vero, il mio percorso al Milan è concluso. Questa è la vita. Ho la coscienza pulita, ho dato tutto quello che potevo”, ha dichiarato a Sky.

Fonseca esonerato: l’arrivo di Conceiçao in giornata

Conceiçao firmerà un contratto da un milione di euro che lo legherà al Milan per 6 mesi. La speranza di dirigenza e tifosi è che questa svolta possa cambiare il futuro prossimo dei rossoneri, rientrando in zone più alte in classifica e continuando la corsa sugli altri fronti.

Secondo quanto riporta Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14. Oggi sarà quindi il Conceiçao-day. Attesi ovviamente in giornata anche le firme e il comunicato sul nuovo tecnico rossonero.

Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti di Conceiçao invece saranno Fabio Moura e Joao Costa.