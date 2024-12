Vinicius Jr. e Bellingham al Milan: la rivelazione

Il Milan su Vinicius Jr e Jude Bellingham: la conferma ufficiale arriva direttamente dalla dirigenza rossonera

Nel corso degli anni passati i tifosi del Milan hanno avuto la possibilità di vedere giocare con la maglia rossonera grandi campioni e oggi sarebbe ancora possibile.

Da sempre i nomi dei grandi campioni stuzzicano la fantasia dei tifosi e degli appassionati di calcio. Quelli del Milan, in particolar modo, in passato hanno avuto la possibilità di vedere all’opera con la maglia del Diavolo grandi campioni. Giusto per fare qualche esempio, nel corso della sua storia, il Milan ha avuto tra le sue fila ben sei giocatori che hanno vinto il Pallone d’Oro, premio assegnato ogni anno e che di stagione in stagione celebra il miglior calciatore del pianeta.

In particolar modo, sono sei i giocatori rossoneri ad aver vinto il Pallone d’Oro: Gianni Rivera nel 1969, Ruud Gullit nel 1987, Marco van Basten nel 1988, 1989 e 1992, George Weah nel 1995, Andriy Shevchenko nel 2004 e Ricardo Kaká nel 2007. Quest’anno, il trofeo è stato conquistato dal centrocampista spagnolo Rodri, protagonista con la maglia del Manchester City e soprattutto con quella della Nazionale spagnola, con la quale la scorsa estate ha vinto gli Europei di calcio battendo l’Inghilterra nella finalissima dell’Olympiastadion di Berlino.

Calciomercato Milan, sogno Vinicius Jr e Bellingham

Alle spalle di Rodri nella classifica del Pallone d’Oro del 2024 si sono posizionati due giocatori in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti, ovvero il centrocampista inglese Jude Bellingham e l’attaccante brasiliano Vinicius Jr.

Due giocatori tra i più forti al mondo e che avrebbero potuto vestire la maglia del Milan. A rivelarlo è stato Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club rossonero le cui dichiarazioni sono state raccolte in un documento sui rossoneri diffuso dalla Harvard Business School.

In particolar modo, il dirigente del Milan ha svelato che in passato il Diavolo aveva fatto un tentativo per Vinicius Jr quando aveva diciassette anni e per un appena 20enne Jude Bellingham: “Ma non potevamo competere con il Real Madrid e dobbiamo accettarlo” ha dichiarato Geoffrey Moncada che ha poi ricordato: “Nel corso di questi ultimi anni abbiamo portato al Milan grandi giocatori”.

Tra i colpi che Geoffrey Moncada ricorda con maggiore orgoglio c’è il centrocampista olandese Reijnders: “Giocava in Olanda e siamo stati i soli a puntare su di lui, prendendolo a un ottimo prezzo. Oggi gioca titolare con noi e in nazionale”.