Adani in estasi per Reijnders: arriva il paragone con il Pallone d’Oro

Le prestazioni di Reijnders continuano a far sognare e in queste ore in molti stanno esaltando il giocatore sui propri canali social.

La prestazione di Tijani Reijnders contro l’Empoli non è passata inosservata. In questi minuti i social sono letteralmente impazziti per l’MVP della sfida tra rossoneri e toscani con il centrocampista che ha siglato una doppietta e ha dato spettacolo con diverse giocate di altissimo livello.

Rispetto alla scorsa stagione Reijnders è molto più concreto e abbina qualità e quantità con giocatori che hanno affiancato un paragone eccellente per l’ex calciatore dell’AZ. In molti si sono esaltati con gli elogi e tra questi c’è anche l’ex giocatore e ora opinionista Daniele Adani che ha usato un paragone che lascia davvero a bocca aperta.

Reijnders – Milan, sorprendente paragone di Adani

Attraverso il proprio profilo social Daniele Adani ha paragonato Tijani Reijnders addirittura a Luka Modric, stella del Real Madrid e giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro nell’epopea del dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. In molti si sono esaltati per questo messaggio e le sue parole non hanno lasciato indifferenti.

Non è la prima volta che Adani paragona i due e lo dimostra il fatto che quello di oggi è semplicemente un retweet con Adani che fece questo paragone nella settimana delle sfide contro Real Madrid e Cagliari dove il giocatore mise in mostra alcune armi del suo repertorio. Insomma social pazzi di Reijnders e tra questi anche Adani.