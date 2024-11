Scudetto al Milan, l’ammissione fa impazzire i tifosi: sta accadendo in questi minuti

Il Milan illumina San Siro con una prestazione perentoria contro l’Empoli: i due big rossoneri mandano un chiaro messaggio alle pretendenti al titolo dopo la vittoria.



Dopo il pareggio senza emozioni e reti contro la Juventus, il Milan di mister Paulo Fonseca torna a fare bottino pieno in campionato, mettendo in mostra una prestazione sontuosa dinanzi agli occhi del pubblico di casa dello stadio San Siro. I rossoneri hanno calato un convincente tris nel match interno contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, dando seguito al successo ottenuto in Champions League ai danni dello Slovan Bratislava.

Al di là dell’ottima prestazione corale, a trascinare il Diavolo verso il ritorno alla vittoria in Serie A sono state le reti di Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Quest’ultimo, ha lasciato la sua impronta sul match rendendosi autore di una pregevole doppietta. Ennesima prova di elevata caratura che ha permesso al centrocampista olandese di prendersi di diritto il titolo di man of the match. Dopo la sfida, è stato proprio Reijnders a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn, in compagnia di un altro elemento imprescindibile di Paulo Fonseca, Youssouf Fofana.

Reijnders e Fofana lanciano un messaggio alle candidate al titolo

Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, così come il resto della squadra, credo ancora vivamente di poter ritentare nella lotta per il titolo. Nonostante i diversi punti di distacco dalla vetta, presidiata dal Napoli di Conte, i due rossoneri continuano a tenere lo sguardo rivolto verso la vetta della classifica, tenendo alte le ambizioni del club sia in Italia che in Europa.

Fofana continua a guardare la vetta: “Ci sarò per la prossima partita, sapevo di essere diffidato e quindi sono stato attento a non prendere il cartellino giallo stasera. Scudetto? Io Milan deve sempre pensare al massimo, sia in campionato che in Champions. Puntiamo ancora alla testa della classifica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda sono state le dichiarazioni di Reijnders: “Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare a spingere. Sto vivendo una buona stagione specialmente in fase realizzativa. È stata una buona partita, quei punti di distacco dal vertice pesano. Noi lottiamo sempre in campo, dando sempre il massimo”.

Dunque, lo Scudetto resta al centro dei pensieri del mondo Milan. Molto dirà sicuramente la prossima sfida che la squadra rossonera dovrà affrontare in campionato, un banco di prova cruciale che potrebbe indirizzare in modo netto la stagione del Diavolo, quantomeno in Serie A. Dopo la sfida di Empoli, il Milan farà visita all’Atalanta di Gasperini. Per i rossoneri rappresenta la prova del nove.

Insomma, il club rossonero andrà ad affrontare quella che è sotto gli occhi di tutti la squadra più in forma della Serie A. Ma prima di preparare con cura una gara che potrebbe significare tanto per le sorti stagionali del Milan, Paulo Fonseca ed i suoi dovranno pensare a strappare un pass per la qualificazione alla fase successiva della Coppa Italia. I rossoneri intraprenderanno il loro cammino stagionale nel torneo nazionale martedì sera, allo stadio San Siro. La formazione di Fonseca ospiterà il Sassuolo, gara che varrà per gli ottavi di finale.