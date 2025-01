Allarme Milan, la semifinale con la Juve può costare carissimo: Conceiçao trema in ottica campionato

Allarme rosso in casa Milan. La semifinale contro la Juventus può costare carissimo per Sergio Conceiçao, che trema con vista sul prossimo impegno di campionato.

La risalita del Milan dopo la travagliata era Fonseca inizia all’alba del nuovo anno, tra il deserto che circonda Riyadh. Sergio Conceiçao comincia la sua avventura con una sfida da dentro o fuori che può già significare l’avvicinamento o l’abbandono nella corsa ad un trofeo che manca da otto anni in casa rossonera. Il tecnico è chiamato all’ardua impresa di rivitalizzare l’ambiente dopo mesi difficili. Una scalata che, si spera, avrà il suo principio nella sfida odierna contro la Juventus, nello scontro diretto che può valere la finale.

Milan, i tifosi sperano nella scarica Conceiçao: ma un fattore preoccupa il popolo rossonero

Malgrado la febbre che ha colpito il tecnico ex Porto in questi giorni e che potrebbe addirittura far rimandare la prima presenza in panchina all’eventuale finale o al più tardi al prossimo impegno di campionato, Conceiçao ha imposto subito il proprio diktat nello spogliatoio all’insegna del carisma e della solidità che sono un po’ mancati in questi mesi. Il mirino è puntato all’atto finale di lunedì, dopo di che l’imperativo è cambiare passo anche in campionato.

Serie A che vedrà i rossoneri di nuovo protagonisti nel weekend tra l’11 e il 12 gennaio, precisamente sabato prossimo alle 20.45 contro il Cagliari. Una sfida che però rischiano di saltare tre delle pedine più importanti nello scacchiere dell’allenatore portoghese, quali Alvaro Morata, Emerson Royal e Youssouf Fofana. In caso di ammonizione rifilata o questa sera o nell’eventuale finale contro l’Inter, scatterebbe la squalifica per i tre diffidati.

Milan, in tre a rischio squalifica: Morata, Emerson e Fofana osservati speciali

Nel regolamento della Supercoppa è infatti previsto che la squalifica non sia scontata nella stessa competizione, quindi in questo caso in occasione della partita decisiva dell’Epifania, ma direttamente in campionato. I tre, dati come possibili titolari secondo le anticipazioni, dovranno quindi fare molta attenzione durante la gara di questa sera, per evitare di incappare nella sanzione del Giudice Sportivo.

In un organico con diverse assenze non sono permesse leggerezze, tanto meno con l’arrivo di Conceiçao. La priorità dell’ex calciatore di Lazio e Parma ora è la Supercoppa, ma per guadagnarsi la conferma il mister deve perlomeno tentare l’aggancio ai piani alti della classifica e ottenere il pass per la prossima Champions League, a partire dal giro di boa contro i sardi di Nicola.