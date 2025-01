In arrivo una clamorosa notizia sul nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, in vista del match d’esordio con la Juventus: sta accadendo in queste ore.

Il Milan è pronto a inaugurare il 2025 calcistico con l’appuntamento a cinque stelle in programma questa sera, alle ore 20 italiane, contro la Juventus. I rossoneri del nuovo arrivato Sergio Conceiçao affronteranno i bianconeri in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana, di scena nel palcoscenico saudita di Riad. Al tecnico portoghese è affidata la missione di mettere alle spalle il deludente inizio di stagione, provando a sterzare il trend e conferire al Diavolo un nuovo volto. La prima occasione è rappresentata dal match di questa sera. Attenzione, però, perché proprio sulla gara d’esordio dell’ex Porto sulla panchina meneghina sono in arrivo clamorose notizie.

Juventus-Milan, febbre per Conceiçao: le ultimissime sulla presenza in panchina

La nuova avventura al Milan è già cominciata con qualche intoppo per Sergio Conceiçao. Il tecnico lusitano, infatti, ha subito rimediato una forte febbre – come da lui stesso annunciato ieri in conferenza – che non rende ancora certa la presenza in campo questa sera. Stando a quanto riferito da SportMediaset, il classe ’74 è ancora in preda alla febbre ma proverà a essere in panchina.

Nel caso in cui Conceiçao dovesse subito dare forfait, a guidare il Milan sarebbe uno tra i due vice allenatori – Joao Costa e Siramana Dembele. Saranno dunque decisive le prossime ore, nelle quali verranno offerti nuovi aggiornamenti sulla presenza dell’ex calciatore di Inter e Lazio.

“Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi”.

Queste le prime dichiarazioni dell’allenatore, pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione al match, che ha svelato di avere la febbre. La situazione non sembra aver subito importanti cambiamenti, ma tutto è ancora in dubbio.

Conceiçao indirizza il mercato? Attenzione a Tomori

Il neo arrivato in casa rossonera si renderà, presumibilmente, autore di importanti cambiamenti di formazione. Uno su tutti, il rientro tra i titolarissimi di Fikayo Tomori. Il centrale difensivo inglese è atteso in campo già a partire da questa sera, contro uno degli avversari più scomodi del calibro di Dusan Vlahovic.

Dall’arrivo del tecnico lusitano, le voci d’addio dell’ex Chelsea sono decisamente diminuite. Il talentuoso difensore potrebbe immediatamente tornare a ricoprire un ruolo centrale nelle idee tattiche dell’allenatore, rendendo sempre più probabile la permanenza in quel di Milanello.