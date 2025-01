Juventus-Milan, clamorosa scelta di Conceiçao: il nuovo tecnico fa già discutere

Manca sempre meno alla partita di Supercoppa tra Milan e Juventus, Conceicao sorprende e fa già discutere.

In casa Milan ci si appresta ad affrontare la semifinale di Supercoppa Italiana questa sera alle ore 20:00. A Riyad i Rossoneri si giocheranno un posto in finale contro la Juventus di Thiago Motta. La vincente affronterà poi l‘Inter lunedì con in palio: il trofeo, fama e qualche milione che potrebbe far comodo in ottica mercato.

Quella di questa sera sarà la partita di esordio di Conceiçao sulla panchina del Milan, con il mister portoghese che torna ad allenare dopo sei mesi di inattività. Nelle scorse ore sono trapelate alcune indiscrezioni sulle possibili scelte del tecnico in vista del match che hanno già fatto discutere.

Verso Juve-Milan, Conceiçao sorprende: out Gabbia e Tomori titolare

L’esordio di Conceiçao alla guida del Diavolo non sarà di certo semplice, contro la Juventus – con la quale si prospetta anche una sfida sul mercato – e in una partita da dentro o fuori che può valere un titolo. L’ex allenatore del Porto sembra indirizzato ad apportare già alcuni cambiamenti rispetto alle gerarchie a cui ci aveva abituato Fonseca.

Infatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico sembra intenzionato a cambiare in difesa. La Rosea scrive che contro la Juventus dovrebbe esserci il ritorno da titolare per Fikayo Tomori.

L’inglese ha fatto parte l’ultima volta dell’undici iniziale esattamente un mese fa, in occasione del match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Da quel momento in poi l’inglese non ha più visto il campo, fatta eccezione per i due minuti giocati in campionato contro il Verona.

Questa sera l’ex Chelsea dovrebbe essere affiancato da Thiaw, con la panchina a sorpresa per Matteo Gabbia. Insomma, l’arrivo di Conceiçao potrebbe stravolgere le gerarchie a Milanello, con l’allenatore che ha espressamente dichiarato la volontà di continuare a lavorare con Tomori. L’inglese con tutta probabilità non verrà più ceduto e avrà la possibilità di tornare a essere un pilastro della difesa rossonera.

Juventus-Milan di Supercoppa, le probabili formazioni

A meno di 9 ore dall’inizio della sfida si iniziano a delineare i possibili undici iniziali delle due contendenti alla finale. La Juve dovrà fare a meno di Bremer, Cabal, Milik e l’ormai fuori rosa Danilo. Il Milan invece, con qualche problema sulla fasce, sarà orfano di Florenzi, Okafor, Chukwueze e Leao. Di seguito le proabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Milan (4-3-3): Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Emerson Royal; Reijnders, Fofana, Bennacer; Jimenez, Morata, Pulisic.