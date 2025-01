Milan, scambio a sorpresa con la Juventus: decide Jorge Mendes

Il Milan si prepara al duello con i bianconeri per la semifinale di Supercoppa, ma anche ai vari intrecci di mercato: prende piede uno scambio particolare, con la regia dell’agente portoghese

Milan e Juventus in campo per una grande classica del calcio italiano, in una semifinale di Supercoppa che assume una importanza difficilmente pronosticabile alla vigilia, per tanti, forse troppi motivi. Infatti, rossoneri e bianconeri sono accomunati da una prima parte di stagione che ha visto entrambe piuttosto in difficoltà. E se dalle parti di Torino i risultati in campionato sono stati leggermente migliori, anche per la squadra di Thiago Motta vincere aiuterebbe a dare un significato diverso al momento complicato.

Con il ritardo palesato da entrambe per il vertice della classifica e la zona Champions come unico obiettivo realistico, la Supercoppa diventa un obiettivo da provare a perseguire. Anche se per chi dovesse vincere appare difficile capire come mettere in difficoltà la straripante Inter di questo periodo. Il Milan, poi, ci arriva con tutte le incognite del caso, con una formazione ancora rimaneggiata e con il debutto di Sergio Conceicao in panchina. Anche se il tecnico portoghese ha spiegato di non voler sentire minimamente parlare di alibi.

L’intreccio dei destini delle due squadre, però, in questi giorni si è caratterizzato anche per quanto concerne il fronte di mercato. Da questo punto di vista, la partita può essere l’occasione per altri dialoghi approfonditi tra le due società. Per le quali prende piede uno scambio piuttosto particolare, con la regia di Jorge Mendes.

Milan-Juventus, il cambio di rotta per Antonio Silva sblocca il mercato: ecco come

L’agente portoghese, uno dei più potenti in circolazione, vanta ottimi rapporti con entrambe le società. In questo momento, potendo diventare attore ancor più fondamentale per il mercato milanista, dato l’arrivo di Conceicao.

Grazie a lui, infatti, il Milan appare adesso in vantaggio per Antonio Silva. Il difensore del Benfica, obiettivo già della Juventus, è diventato un traguardo sensibile per i rossoneri. Ma la cosa potrebbe comunque avere dei risvolti positivi per i bianconeri, dato che, come spiega ‘Tuttosport’, se arrivasse il giovane portoghese potrebbe ‘sbloccarsi’ Tomori in chiave torinese.

Milan, il mercato lo decide Conceicao: si attende l’allenatore

Ultima parola, in ogni caso, a Sergio Conceicao, che sta valutando la squadra a sua disposizione e avrà bisogno ancora di qualche giorno per formarsi un parere definitivo sulla rosa.

Da ciò che vedrà l’ex allenatore del Porto, si capirà di cosa avrà bisogno il suo Milan e dunque su quali acquisti il club dovrà orientarsi in queste settimane. Si prospetta, in campo e fuori, un gennaio caldissimo.