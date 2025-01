Altro affare con il Barcellona: Leao la chiave

Il futuro del portoghese è ancora tutto da scrivere. L’esterno rossonero piace molto ai blaugrana e non è da escludere uno scambio

Le strade del Milan e di Leao potrebbero separarsi al termine della stagione. Nonostante Conceicao punti molto sul proprio connazionale, il futuro del portoghese si prospetta lontano da Milano. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona lo ha individuato come principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo e nelle prossime settimane si cercherà di trovare la giusta formula per convincere Moncada e Furlani a privarsi del proprio gioiello.

Considerate le condizioni economiche dei catalani, sembra molto difficile ipotizzare un colpo di calciomercato solo con cash. Possibile uno scambio con il Milan per Leao. Quasi impossibile che i blaugrana decidano di mettere sul tavolo il cartellino di Dani Olmo considerato anche il valore del giocatore. C’è un altro profilo che potrebbe essere inserito in questa trattativa e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Milan: operazione con il Barcellona, i dettagli

Il Milan e il Barcellona sono pronti a mettere nero su bianco una operazione di calciomercato importante. Come spiegato in precedenza, i catalani continuano a seguire con interesse il portoghese e in estate sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta di livello per provare a convincere i rossoneri a privarsi del proprio calciatore. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si potrà evolvere la situazione.

Non è da escludere che i catalani per convincere il Milan a privarsi di Leao possano inserire nella trattativa un giocatore come Ansu Fati, ormai in uscita dai catalani. Una idea da tenere in considerazione per diversi motivi anche se difficilmente i rossoneri diranno di sì ad una proposta simile. Poi naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore e dalla considerazione di Conceicao, destinato comunque ad essere confermato in panchina.

Ansu Fati potrebbe essere un giocatore da Milan considerate le sue qualità. Ma per il momento si tratta di una semplice ipotesi visto che bisognerà capire come il Barcellona deciderà di muoversi per arrivare a Leao e anche la volontà dei rossoneri di privarsi del portoghese.

Mercato Milan: Leao nel mirino del Barcellona

