Assurdo finale in Milan Parma: lite tra Conceicao e Calabria, interviene tutta la squadra

Clamoroso ciò che è accaduto al termine del match di campionato tra Milan e Parma. Il video sta facendo giro del web.

Una partita fondamentale e tre punti importantissimi per la stagione del Milan di Sergio Conceicao che conquista una vittoria fondamentale ai fini della stagione rossonera. Nonostante ciò è incredibile ciò che è accaduto al termine del match con il video e le foto che stanno facendo il giro del web in questi minuti.

Il tecnico rossonero Sergio Conceicao è andato letteralmente ‘quasi a cercare’ Davide Calabria, terzino e storico capitano rossonero. I due sono arrivati quasi alle mani con il tecnico furibondo e tutto il resto della squadra, dirigenti e giocatori, pronti per separare i due membri della stessa società. Una situazione al limite del paradossale e che sta facendo discutere molto in questi minuti.

Milan Parma, un finale al cardiopalma

Un finale di gara al cardiopalma per i tifosi rossoneri, il Milan non aveva mai vinto in questo modo nella sua storia ed è stato allo stesso tempo piacevole e particolare. Tre punti fondamentali ma c’è da chiarire ciò che è accaduto durante questo match con diverse situazioni molto importanti.

Theo Hernandez e Leao sostituiti per scelta tecnica all’intervallo, Morata bocciato ancora una volta e la lite tra Conceicao e Calabria, probabili vecchie ruggini o altro non lo sappiamo e magari ne sapremo meglio nelle prossime ore, o anche durante l’intervista post gara. Incredibile comunque l’accaduto a San Siro.