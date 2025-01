Milan Parma, rimonta storica e 3 punti fondamentali: il dato ufficiale lascia increduli

Durissima presa di posizione dei tifosi e tanti fischi dopo una prestazione tutt’altro che esaltante in quel di San Siro.

Una vittoria straordinaria e pazzesca per come è arrivata, il Milan batte il Parma con una rimonta assurda, due gol nei minuti di recupero ed evita un’altra settimana di polemiche. Una gara che ha vissuto tante gare al suo interno e che farà sicuramente discutere anche nelle prossime settimane. Il Milan ha sofferto fino all’ultimo, il Parma ha dimostrato di poter lottare ma ha perso 3 punti che sembravano a un certo punti quasi certi.

La rete di Delprato dell’1 a 2 aveva aizzato gli ospiti e il pubblico già contestava la società, invece gli uomini di Conceicao hanno reagito alla grande ed hanno ottenuto una vittoria fondamentale in chiave Champions League e per il morale. Un 3 a 2 incredibile e che farà sbalzare i cuori dei tifosi rossoneri.

Due gol in pochi minuti, il Milan ha una grande anima

Reijnders al 92 minuto e Chukwueze al 95 minuto, i tifosi hanno atteso ad esultare per il Var, ma dopo è esploso San Siro ed è arrivata una vittoria a dir poco favolosa. Un successo fondamentale e il Milan ora è a 3 punti dalla Juve ma con una gara in meno da recuperare e arriva al derby con il morale di nuovo piuttosto carico.

Mancherà Fofana, ma il Milan è pronto. Una settimana comunque fondamentale, prima la delicata trasferta di Zagabria dove i rossoneri si giocano la Top 8 e poi il derby, 7 giorni cruciali per la stagione rossonera e una settimana che inizia comunque nel migliore dei modi. Inoltre va segnalato un particolare dato, per la prima volta nella storia il Milan vince una gara rimontando da uno svantaggio di due reti dal 90′ minuto di gioco in avanti. Un dato che testimonia il cuore rossonero.