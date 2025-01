Milan-Parma, tegola pesantissima per Conceicao: il big salta il derby

Arriva una tegola pesantissima per il Milan di Sergio Conceicao: la squadra rossonera perde un pedina fondamentale in vista del derby.

Il Milan rimedia una batosta bruttissima a margine del match casalingo contro il Parma, valevole per la 22esima giornata di Serie A. La squadra rossonera dovrà fare a meno di uno dei suoi perni fondamentali in vista del derby di Milano, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18:00.

Batosta per il Milan: il giocatore salterà la sfida contro l’Inter

Il Milan di mister Sergio Conceicao sarà privo di uno dei suoi giocatori di maggior importanza per la super sfida di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi. La seduta rossonera, di fatto, non potrà contare sulle qualità tecniche e tattiche di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, in occasione del primo tempo della sfida interna contro il Parma, è andato incontro ad un’ammonizione pesantissima.

Fofana ha incassato un durissimo cartellino giallo per un fallo su Mihaila, atterrato mentre era prossimo a dettare la ripartenza in contropiede del Parma. Il calciatore francese era in stato di diffida e quindi sarà costretto a restare fermo ai box per il derby della Madonnina.

Dopo aver scampato il pericolo squalifica per diverse gare, quest’oggi l’ammonizione per l’ex Monaco è stata inevitabile. Per la squadra di Conceicao sarà un’assenza importantissima, Fofana si è integrato subito e nella maniera giusta nel contempo Milan, diventando in poco tempo un giocatore imprescindibile nel centrocampo rossonero.

Fofana ha reagito al cartellino giallo con grande rammarico, accennando qualche protesta nei confronti del direttore di gara Abisso anche al termine della prima frazione di gioco. Il calciatore francese tornerà a disposizione in campionato per la trasferta toscana, in cui i rossoneri saranno alle prese con il match del Castellani contro l’Empoli.

Sull’episodio Fofana-Mihaila ha fatto chiarezza l’ex arbitro Luca Marelli, tramite il suo intervento ai microfoni di Dazn: “L’ammonizione è stata inevitabile, Fofana ha fatto di tutto per trattenere Mihaila. L’azione era potenzialmente pericolosa, pertanto il cartellino giallo è giusto”.