Addio Milan, tutto pronto per la cessione: cifre e dettagli dell’operazione

Pronta un’altra cessione in casa Milan con il Diavolo che si apprestano a dire addio ad un altro rossonero. Rese note le cifre dell’operazione.

Il mese di giugno è iniziato da neanche una settimana, ma il Milan corre già molto veloce. Il nuovo Diavolo targato Tare-Allegri sta lavorando sodo per riportare il club dove merita e molto passa chiaramente dal mercato. I rossoneri sono molto attivi sui colpi in entrata, ma al momento lo sono ancor di più su quello in uscita.

Prima di acquistare è infatti necessario cedere. Nella lista dei partenti ci sono diversi rossoneri, tra pezzi pregiati ed esuberi. Sì perché oltre alle cessioni che fanno rumore, ci sono anche quelle meno rilevanti che però possono far sorridere le casse della società. È ormai tutto definito per l’addio del rossonero.

Milan, pronta la cessione di Pellegrino: va al Boca Juniors per 4 milioni

Operazione ormai ai dettagli per il Milan che è pronto a salutare Marco Pellegrino. Il difensore argentino, attualmente in prestito all’Huracan, sta per chiudere la sua esperienza in rossonero praticamente mai iniziata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pellegrino si unirà al Boca Juniors per 4 milioni di euro.

In Argentina non hanno dubbi sulla trattativa con Pellegrino che si appresta dunque a dire addio al Milan. Arrivato nell’agosto 2023, la sua avventura al Diavolo traduce in una sola presenza contro il Napoli (con tanto di infortunio e stop di tre mesi). Dopo sei mesi dal suo arrivo passa poi alla Salernitana collezionando 10 presenze. Poi il ritorno in Argentina che ora sta per diventare definitivo. Di certo i tifosi rossoneri non lo rimpiangeranno.