Boom Milan, offerta ufficiale e accordo vicino: la notizia fa sognare

In casa Milan non si guardano solo gli acquisti e va svelato che il club rossonero è tra le squadre più attive sul calciomercato.

Domani il Milan di Sergio Conceicao ha una grandissima occasione in chiave campionato. Complice la sconfitta della Juve contro il Napoli i rossoneri possono avvicinare e di molto la formazione bianconera, in questo momento la principale rivale per il quarto posto. Occhio anche alle altre pretendenti ma il Milan è consapevole che giocando come sa ha praticamente il destino nelle sue mani. Non vanno più sbagliate gare, come appunto quella di domenica scorsa contro i bianc0neri.

Mercato Milan, importante decisione del club

Se da un punto di vista di risultati il club sa cosa fare allo stesso tempo anche la società ha le idee chiare e sa dove colpire. La priorità è una punta e l’obiettivo numero uno è manco a dirlo Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord: il club rossonero ha cercato Santiago già la scorsa estate ma ora l’affare sembra davvero possibile.

Le parti stanno lavorando a quello che sarebbe il grande colpo di questa sessione estiva di calciomercato. E proprio sull’attaccante nordamericano arrivano importanti aggiornamenti, il colpo ora è più vicino anche se il club olandese vorrebbe trattenere il suo uomo cardine almeno fino al prossimo turno di Champions League dove si gioca l’accesso alla Top 8. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul club rossonero.

Milan Gimenez, arriva il messaggio di Matteo Moretto

Il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha fatto il punto su quello che succede nella trattativa Gimenez e il Milan sarebbe pronto a presentare una seconda offerta ufficiale. Secondo Moretto il club rossonero è pronto a fare uno sforzo significativo e spera di avvicinare e di molto le richieste di mercato del Feyenoord, l’affare ora è possibile.

Intanto Gimenez già sogna di vestire la casacca del Milan, per lui sarebbe una grandissima occasione e il club rossonero sogna di regalare finalmente il tanto atteso centravanti a Sergio Conceicao. Ultime indiscrezioni parlano di un’offerta da 35 milioni di euro, ora le parti sono vicinissime e il bomber potrebbe arrivare prima della fine del mercato.

Ora testa al Parma dove a San Siro la formazione del tecnico portoghese non può fallire, i 3 punti sono obbligatori per la rincorsa Champions League e poi si lavorerà al mercato dove potrebbero probabilmente arrivare gli ultimi botti, rigorosamente in salsa rossonera.