Giorgio Furlani resta in forte pressing sull’obiettivo di mercato: il Milan è pronto a piazzare un colpo da novanta!

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Kyle Walker, il Milan adesso ha come prossimo obiettivo quello di rinforzare il reparto avanzato. Sin qui, il club rossonero ha palesato delle vere e proprie lacune in zona gol. A confermarlo è il numero di reti realizzato fino ad ora dai due centravanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham insieme hanno messo a referto a malapena 12 gol (6 reti a testa). Numero troppo basso se devi rappresentare i colori rossoneri del Diavolo. Una problematica che ha influito nella prima parte di stagione e continua a pesare, Sergio Conceicao se ne accorto. Il mister rossonero, infatti, avrebbe preteso l’acquisto di un nuovo bomber.

Conceicao ha scelto lui: il Milan è in pressing sul centravanti!

Dopo un’attenta analisi, in sinergia con la dirigenza, Conceicao avrebbe individuato in Sergio Gimenez il profilo ideale per risolvere la scassa vena realizzativa nel reparto d’attacco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società rossonera si sarebbe fatta avanti, presentando al Feyenoord un’offerta che sfiora i 30 milioni di euro.

La compagine olandese starebbe tenendo botta alle avance del Milan, chiedendo 38/40 milioni. Il club di Eredivise starebbe prendendo tempo, dato che non vorrebbe venderlo prima della sfida di Champions League contro il Lille. Il Milan starebbe facendo affidamento sulle capacità persuasive dell’agente del calciatore, Rafaela Pimenta. Il procuratore del bomber classe 2001 starebbe sollecitando il club olandese a dare il via libera alla cessione.

Alla società rossonera mancherebbe solo l’intesa con il Feyenoord, visto che Furlani avrebbe già un accordo con l’agente dell’attaccante sulla base di un contratto di tre anni e mezzo (più rinnovo automatico per un’altra stagione) da 3 milioni. Sergio Conceicao starebbe spingendo molto per far sì che l’operazione si chiuda con un lieto fine prima della fine del mercato di gennaio. Il Milan starebbe spingendo molto per avere il calciatore, continuando a fare una pressione quasi asfissiante sul Feyenoord.

Nessuna cessione per Gimenez: i soldi per l’investimento in attacco arrivano da questo tesoretto

Stando a quanto affermato da ‘Calciomercato.com’, il Milan non avrebbe bisogno di alcuna cessione per vedere concretizzato il colpo Santiago Gimenez. Il bomber messicano, infatti, può sbarcare all’ombra della Madonnina a prescindere dalle cessioni. Il Milan può contare su un considerevole tesoretto, derivante dai ricavi della Champions, dalle operazioni in uscita e dai guadagni ottenuti con la vittoria della Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda gli incassi legati alla nuova edizione della Champions League, il Milan dovrebbe sfiorare quota 75 milioni di euro (57 li ha già percepiti). Questo nel caso in cui la squadra di Sergio Conceicao dovesse battere la Dinamo Zagabria nel match di mercoledì in Croazia. Il Milan è la terza italiana per ricavi, davanti ci sono Atalanta (77 milioni) e Inter (85 milioni).

Per la società rossonera sono previsti premi inferiori rispetto alle due compagini nerazzurre, con un market pool (meno di 18 milioni di euro) e un ranking decisamente più basso (4,5 milioni). Sempre in relazione ad Atalanta e Inter, sono inferiori anche gli introiti relativi alla quota risultati: la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 10,5 milioni di euro.

È fissa, invece, la quota di partecipazione (18,6 milioni), con il momentaneo sesto posto nella classifica generale che significa 600mila euro in meno, ma la situazione può mutare con i risultati dell’ultimo turno di Champions. Insomma, il Milan ha un bel gruzzoletto da parte, soldi che il club sembra voler destinare per l’investimento su Santiago Gimenez.