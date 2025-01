UFFICIALE – Walker è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato del club

Il Milan può finalmente abbracciare il suo primo colpo nella sessione di mercato di gennaio. Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossonero.

Per settimane è stato il tormentone di questa sessione invernale di calciomercato, ma finalmente è arrivata la parole fine. Con un comunicato sui propri canali, il Milan ha ufficializzato l’arrivo in rossonero di Kyle Walker. Il difensore inglese è, dunque, il primo colpo del Diavolo in questa sessione di mercato.

Nelle scorse ore, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, Walker ha firmato il suo nuovo contratto. Ora è finalmente arrivato il comunicato del Milan che ufficializza il suo arrivo. Di seguito le parole del club:

Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023.

L’ormai ex giocatore del Manchester City indosserà, quindi, la maglia numero 32 dopo aver vestito per gran parte della sua carriera la numero 2 (occupata al Milan da Davide Calabria).

Walker al Milan: cifre e dettagli dell’affare

Il classe ’90 arriva al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. In caso di permanenza in rossonero, per Walker è pronto un contratto fino al 2027. Il centrale inglese percepirà uno stipendio da 2.5 milioni fino al termine della stagione, che diventerà poi da 4.5 milioni in caso di riscatto.

Il Milan avrò, dunque, modo di testare il giocatore in questi mesi per poi capire se puntarci anche in vista delle prossime stagioni. Il valore tecnico di Walker non è ovviamente in discussione, ma andranno valutate le sue condizioni e la sua tenuta fisica.

Si tratta comunque di un grande colpo da parte del club rossonero che porta a Milano uno dei giocatori più vincenti degli ultimi anni, nonché uno dei migliori nel suo ruolo. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di vederlo in campo con il debutto che potrebbe arrivare proprio nel giorno del derby del 2 febbraio.