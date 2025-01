Cambiaso ceduto, intreccio con la Juve: il Milan perde 3 difensori

Il futuro di Andrea Cambiaso movimenta anche il calciomercato di gennaio del Milan: i rossoneri possono perdere addirittura tre difensori

Gli equilibri instabili del calciomercato di gennaio possono portare un’emorragia di campioni in Italia verso l’estero che fino a qualche giorno fa era difficilmente pronosticabile. Dopo la partenza di Kvaratskhelia con direzione PSG, anche Andrea Cambiaso, uno degli uomini di punta della Juve, potrebbe presto cambiare maglia.

Sull’esterno, che si sta esaltando nel gioco di Thiago Motta, è piombato il Manchester City, pronto a mettere sul piatto poco più di 60 milioni di euro per regalare il calciatore a Pep Guardiola. Non è ancora la cifra che vorrebbe la Juve, ma a queste condizioni l’operazione potrebbe decollare nel giro di pochi giorni e avere conseguenze anche sul mercato delle altre big italiane.

La Juve rifonda la difesa con il tesoretto di Cambiaso

Se dovesse davvero incassare una cifra simile, Giuntoli avrebbe i fondi per operare fin da subito una vera e propria rivoluzione nella retroguardia bianconera. Il primo profilo che Motta ha messo sulla sua lista è quello di Hancko: il difensore del Feyenoord sta facendo molto bene in Olanda, piace anche al Milan, ma il suo club di appartenenza sembrava disposto a cederlo solo in estate.

Con un’offerta da 30-35 milioni, però, le cose potrebbero cambiare e la Juve ha il tesoretto necessario per tornare a trattare con forza il suo arrivo immediato, bruciando la concorrenza. Anche per Tomori potrebbe esserci un ritorno di fiamma: l’inglese ha riacquisito centralità nel progetto di Sergio Conceicao e la qualità delle sue prestazioni è tornata a salire, a partire dal cammino in Supercoppa italiana.

La Juve resta interessata, ben consapevole che servirà un’offerta importante per strappare il calciatore a una diretta concorrente nella corsa alla Champions League. La pista va tenuta in considerazione, ma potrebbero uscire anche dei nomi a sorpresa, in attesa che si sblocchi l’addio di Danilo.

La Juve cerca anche un nuovo esterno: dopo Tomori, occhio a Dorgu

Dorgu è un altro nome che piace praticamente a tutti, Milan compreso. Ma i rossoneri potrebbero essere costretti a finire in secondo piano se davvero Cambiaso lascerà fin da subito Torino. Secondo ‘Tuttosport’, potrebbe esserci un ritorno di fiamma immediato per il laterale del Lecce, nonostante i pugliesi l’abbiano tolto dal mercato a gennaio.

Per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni, sarebbe davvero difficile resistere e la coppia Motta-Giuntoli completerebbe la rivoluzione in difesa di cui si parla da tante settimane. Con buona pace anche del Milan.