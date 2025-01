Milan, blitz di Conceicao: nuovo attaccante dal Chelsea

Sergio Conceicao può imporsi nella scelta del nuovo attaccante del Milan: l’affare con il Chelsea può decollare nelle prossime ore

Il Milan svela le carte sul calciomercato. Ora è tempo di prendere delle decisioni forti e non si può proprio più sbagliare per non arrivare impreparati agli ultimi giorni della sessione di gennaio, quando il dado sarà tratto e Sergio Conceicao avrà bisogno di rinforzi praticamente in tutti i reparti.

Un capitolo a parte, almeno in questa fase, lo merita l’attacco. Ibrahimovic e il resto della dirigenza stanno cercando un calciatore che faccia la differenza nell’uno contro uno e possa trovare con continuità anche la via del gol, praticamente una seconda punta. Il nome ideale sembrava essere Marcus Rashford, ma la situazione per l’attaccante inglese è sempre più complicata: spunta l’alternativa.

Lo stallo per Rashford induce il Milan a cercare un sostituto

Da giorni si parla dell’affare tra il Milan e il Manchester United, ma la fumata bianca non è arrivata e ora che sempre più difficile che lo faccia. Rashford piace tanto, i meneghini sono convinti che farebbe bene in Italia, ma l’ingaggio da oltre 13 milioni di euro a stagione si sta rivelando un ostacolo importante, in attesa anche della scelta del calciatore.

In effetti, la concorrenza è in aumento per il talento e comprende anche club come Barcellona e Borussia Dortmund. In più, se si riuscisse a concludere il colpo Rashford, non si potrebbe andare avanti con Walker, visto che entrambi sono britannici e dunque extracomunitari con un solo slot a disposizione.

La trattativa sta vivendo una fase di stallo e il Milan si sta muovendo alla ricerca delle alternative. Una di queste arriva ancora una volta dalla Premier League, in particolare dal Chelsea.

Joao Felix è l’alternativa a Rashford in attacco

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome giusto è quello di Joao Felix. L’attaccante portoghese è stato acquistato dai Blues la scorsa estate, ma non si è mai davvero integrato agli ordini di Enzo Maresca, che non lo considera affatto un titolare.

Il Chelsea l’ha pagato molto, ma nei giorni finali del mercato invernale potrebbe convincersi anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio della seconda punta è da 5,7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, una cifra decisamente più abbordabile. Il profilo è molto gradito a Sergio Conceicao, che potrebbe spingere per mandare in porto l’affare.