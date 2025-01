Dall’estero, si chiude per Rashford: sterzata Milan

Il Milan è costretto alla sterzata, secondo quanto informano dall’estero in merito al colpo Marcus Rashford.

Nel corso di questi giorni il tema caldo in casa rossonera è quello legato all’affare Rashford dal Manchester United, per il calciatore dei Red Devils che si trova coinvolto in quella che è la sua cessione, assieme a quella di Garnacho, dal club di Premier League.

Per entrambi, la separazione, si consumerebbe con destinazione italiana se si pensa alle voci che riguardano il Milan o la Juventus per Rashford e per il Napoli con Alejandro Garnacho, che arriverebbe al posto di Kvaratskhelia, in partenza con firma per Parigi, già nel corso di questo week-end. C’è un aggiornamento dall’estero in merito al colpo Rashford e la notizia riguarda il Milan.

Calciomercato, dall’estero: colpo Rashford con beffa al Milan

Il colpo Rashford si consumerebbe con beffa al Milan, secondo quelle che sono le notizie che arrivano dall’estero.

Il nome del fuoriclasse inglese è tra più gettonati e si fa un gran parlare anche in Inghilterra, ma non solo, perché l’occasione che sta riguardando il Milan non vede solo i rossoneri tra le palpabili squadre del futuro per Rashford.

Oltre alla Juventus in Italia, che però ha scelto Kolo Muani e al Napoli che sembra indirizzato su Garnacho, sempre dello United, c’è anche un’altra pista che è lontana sia dall’Italia che dall’Inghilterra: il futuro di Rashford, svelano da Fichajes.net, sarà in Spagna.

Rashford è il colpo a gennaio: la destinazione

Il Milan, attraverso anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, è evidente stia provando a prendere Marcus Rashford. Il calciatore britannico però avrebbe destinazione altrove, pur salutando la Premier League e il Manchester United. A riportare la notizia con beffa al Milan sono i media spagnoli che hanno svelato chi davvero sarebbe pronto a prendere il fuoriclasse del Manchester United. Si tratta del Barcellona che dando a Flick un nuovo giocatore nel reparto offensivo darebbe al tecnico stesso la possibilità di trovare una valida alternativa a Yamal e Raphinha, con la possibilità pure di averlo nel ruolo di punta al posto di Lewandowski, che non sarà eterno in blaugrana.

Ultime su Rashford: le cifre per il colpo con beffa al Milan

Il Milan può e vuole spendere una cifra importante, ma non ad ogni costo, considerando che il Barcellona starebbe pensando al calciatore inglese, nonostante i diversi problemi avuti sul mercato per il tesseramento di alcuni dei suoi giocatori. Nonostante questo ostacolo e liberando probabilmente alcuni dei suoi giocatori, si farebbe spazio per il grande colpo Rashford a cifre completamente diverse rispetto a quelle che spenderebbe il Milan per lui. Si tratta infatti di un’operazione da 50 milioni oltre all’ingaggio enorme che percepisce l’inglese.