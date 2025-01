Milan, affare Kolo Muani: scambio di attaccanti

Prosegue la ricerca di un attaccante in casa Milan: sono diversi i profili individuati dai rossoneri, tra cui quello di Kolo Muani

Nonostante la vittoria sulla Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, in casa Milan c’è necessità di intervenire sul calciomercato, soprattutto in attacco.

Sono diversi i profili che il Milan ha individuato in queste prime battute della sessione invernale di calciomercato. L’intenzione della dirigenza è di consegnare al neo tecnico Sergio Conceicao i rinforzi necessari per affrontare la seconda parte di stagione. Rinforzi che potrebbero arrivare in quasi tutti i reparti, in particolar modo in quello avanzato dove finora Alvaro Morata non ha fornito le garanzie necessarie in zona gol.

Basti pensare, infatti, che i migliori realizzatori del Milan finora sono stati Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, entrambi autori di cinque gol e non proprio centravanti di mestiere. Ha realizzato un gol in meno Alvaro Morata, il doppio di quello di Tammy Abraham e appena uno in più di Rafael Leao. Numeri che certificano le necessità del Milan di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, scambio inatteso per Kolo Muani

Le attenzioni della squadra mercato della società rossonera sono rivolte alla ricerca di una alternativa all’esterno sinistro Theo Hernandez, ma l’intenzione della dirigenza è anche quella di consegnare a Sergio Conceicao un rinforzo in attacco.

Tra i profili individuati finora dal club rossonero – oltre a Marcus Rashford del Manchester United – c’è anche quello di Randal Kolo Muani, attaccante franco-congolese classe ’98 di proprietà del Paris Saint-Germain e legato al club transalpino da altri tre anni e mezzo di contratto. L’ex Nantes è al centro di molte voci di mercato e il suo nome viene accostato con grandissima insistenza al Milan.

Occhio, però, alla concorrenza: sulle tracce del nazionale francese, infatti, c’è anche la Juventus di Thiago Motta. Anche i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di rinforzi in attacco, in particolar modo di un giocatore capace di garantire una valida alternativa a Dusan Vlahovic. Nelle scorse ore è emersa una nuova possibilità che rischia concretamente di far saltare i piani del Milan. Secondo Le Parisien, infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe interessato proprio all’attaccante serbo che potrebbe finire in uno scambio di punte tra Juventus e Psg.