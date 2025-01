Ha dell’incredibile quanto trapela sul possibile arrivo del campione dei Red Devils in rossonero: i tifosi sognano il suo arrivo.

Giorni di calciomercato anche per il Milan, impegnato nel lavoro di perfezionamento della rosa. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un profilo che vada ad arricchire e rinforzare il reparto offensivo, che in questa stagione si è dimostrato essere in difficoltà in più di qualche occasione. Il club rossonero tiene d’occhio i possibili affari di mercato, ma attenzione: nelle ultime ore è stato accostato un calciatore di caratura internazionale, in forza al Manchester United, che sta facendo sognare l’intera piazza. Il nome è tutto da scoprire.

Mercato Milan, il sogno si chiama Marcus Rashford: le ultime

Marcus Rashford è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio di tante società del panorama europeo, in particolare italiano. Alla corsa al talento inglese si è iscritto, nelle ultimissime ore, anche il Milan. Grazie proprio a una mossa da parte della società britannica che sta facendo sognare i tifosi. Questa la bomba di mercato rivelata dall’esperto Matteo Moretto.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Relevo, infatti, il Manchester United avrebbe proposto Marcus Rashford al Milan aprendo al trasferimento sotto la formula del prestito con diritto di riscatto. Ciò che maggiormente sorprende è la volontà da parte dei Red Devils di contribuire a una parte dell’ingaggio percepito dalla stella inglese.

Una proposta, quella del Man United, che soddisferebbe la necessità da parte del Milan di andare a rinforzare il reparto offensivo. Una soluzione vantaggiosa in particolar modo sotto il profilo economico e che la dirigenza meneghina accoglierebbe di buon grado. Saranno decisivi, in questo senso, i prossimi giorni che andranno ad offrire sicuramente maggiori dettagli. Ma attenzione alla folta concorrenza che vi è su Rashford.

Rashford offerto al Milan, su di lui anche Juventus e Napoli

Il Milan è solo l’ultimo dei club italiani iscritti alla corsa per Marcus Rashford. La situazione del talento inglese fa gola ad altre società di Serie A – Juventus e Napoli – che sperano di strapparlo allo United senza presentare offerte eccessivamente costose.

Il rapporto tra il giocatore e il nuovo arrivato Ruben Amorim non è mai scoccato, con il calciatore finito spesso in tribuna. Il minutaggio di Rashford è pari a zero, per cui l’entourage è alla ricerca di soluzioni vantaggiose per la carriera del suo assistito.