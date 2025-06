“Offerta da 100 milioni per Leao”: scambio con il Bayern

Il futuro di Rafael Leao è un tema che tiene banco in casa Milan: il portoghese ha una valutazione altissima, ma occhio allo scambio col Bayern

Il Milan vuole ripartire e per farlo ci vogliono i campioni, quei calciatori in grado di cambiare il destino di una squadra con le loro qualità e giocate di primo piano. Tra questi c’è sicuramente Rafael Leao, un ragazzo che è già riuscito a trascinare i rossoneri alla vittoria di uno scudetto e che ha intenzione di fare bene anche in futuro.

Il portoghese, però, un po’ come ogni estate, è in bilico tra la permanenza al Milan e l’addio dopo un’altra annata che ha lasciato l’amaro in bocca per le tante opportunità mancate. Massimiliano Allegri apprezza molto le sue qualità e con gli addii possibili di Maignan e Theo Hernandez, non vorrebbe assolutamente perderlo la prossima estate.

Il Bayern su Leao: la richiesta e le ultime

È chiaro che per cedere Leao i rossoneri chiedano davvero una cifra enorme. Secondo ‘TuttoSport’, anche quando sono arrivati apprezzamenti dall’Arabia Saudita, la richiesta è sempre stata di 100 milioni di euro, davvero una somma esorbitante.

Il Bayern Monaco è molto interessato al calciatore, ma non ha alcuna intenzione di spendere così tanto per lui, anche perché troverebbe una grande concorrenza in attacco. Per questo, le parti potrebbero intavolare uno scambio che il Milan finora ha sempre rifiutato, ma che potrebbe tornare a considerare con il profilo giusto.

Sono tanti i club interessati a Leao, ma il Bayern in particolare potrebbe avere la meglio cercando di abbassare la parte cash con un nome di primo piano e che ha già fatto benissimo in Serie A.

Kim per il Milan: occhio all’offerta del Bayern

È chiaro che Kim Min-Jae non abbia proprio rispettato le attese al Bayern Monaco. In questa stagione, ha giocato molto, ma ha anche compiuto degli errori molto importanti per il gruppo e i risultati in campo internazionale dei campioni di Germania.

Però, in Italia ha lasciato un ottimo ricordo e Allegri vorrebbe costruire un team già pronto per cercare di raggiungere grandi successi. Per questo, i tedeschi potrebbe mettere sul piatto almeno 40 milioni e il cartellino di Kim per arrivare a Leao. La trattativa è ancora in fase embrionale e resta la posizione del Milan, che non vorrebbe cedere l’esterno.