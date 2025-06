Milan, super acquisto dalla Premier League: richiesta precisa di Allegri

Il Milan guarda in Premier League per rafforzare il suo organico. Il top player è una richiesta di Massimiliano Allegri.

Tutti si aspettavano che l’arrivo al Milan di Max Allegri portasse fin da subito i suoi effetti. Di fatto così è stato. L’impatto in rossonero del tecnico livornese si è sentito fin dal primo giorno. L’ex Juventus sembra aver già tracciato la strada da percorrere e assieme ad Igli Tare sta lavorando per creare il suo nuovo Milan.

I due nuovi arrivati hanno già stilato una lista di tutti nomi che possono fare al caso giusto e tra questi troviamo anche un volto noto della Premier League. Il top player è un pallino di Allegri.

Il Milan ha messo nel mirino Udogie: è ballottaggio con Cambiaso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i profili che stuzzicano e non poco Allegri troviamo anche Destiny Udogie. L’ex Udinese, vincitore dell’Europa League con il Tottenham qualche settimana fa, è tra i nomi in pole position per la corsia sinistra visto l’imminente addio di Theo Hernandez.

L’esterno azzurro potrebbe così tornare in patria dopo le due stagioni in Premier League. Il classe 2002 non è chiaramente l’unico nome sul taccuino della dirigenza. In cima alla lista c’è infatti anche Andrea Cambiaso, esploso alla Juventus con Allegri. Il bianconero ha vissuto la sua miglior annata sotto la guida del tecnico livornese, che spera di riaverlo anche al Milan. Tutto però dipenderà dalle richieste dei club.