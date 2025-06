Mercato Milan, Allegri se lo porta in rossonero: il big saluta la Juventus

Dalla Juventus al Milan: Max Allegri prova il grande sgarbo alla sua ex squadra scippandogli un top player

C’è aria di rivoluzione in casa Milan. Dopo una stagione deludente, conclusa con un amaro nono posto e una dura contestazione da parte della tifoseria, la società ha deciso di cambiare radicalmente strategia. I vertici rossoneri hanno fatto un passo indietro nella gestione sportiva, affidandola a Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, noto per la sua abilità nel costruire squadre competitive con risorse limitate.

Tare non ha perso tempo: nel giro di 48 ore ha riportato a Milano Massimiliano Allegri, già campione d’Italia con il Milan nel 2011. Il ritorno del tecnico toscano, apprezzatissimo dalla piazza per carisma ed esperienza, rappresenta il primo tassello di un progetto che punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ma il cambio in panchina da solo non basta. Servirà un’autentica rivoluzione nella rosa. Diversi big sono in bilico: Mike Maignan potrebbe lasciare, attirato da nuove sfide, mentre su Theo Hernandez si fanno insistenti le sirene arabe, con offerte irrinunciabili all’orizzonte. Lato acquisti, Allegri andrà subito alla ricerca di un centravanti, date le partenze di Abraham e Luka Jovic.

Milan, occhi puntati su Vlahovic: nodo ingaggio da sciogliere per il serbo

Con il ritorno a Roma di Tammy Abraham e l’addio di Luka Jovic, il Milan ha urgentemente bisogno di rimpinguare il suo reparto offensivo, ora nelle mani del solo Santiago Gimenez che non sembra godere di piena fiducia nell’ambiente Milan. Per Allegri, si sa, avere un centravanti prolifico e sentenziante è fondamentale per finalizzare le veloci ripartenze su cui si basa il suo gioco.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Dusan Vlahovic: l’ostacolo principale nella corsa al serbo è legato all’ingaggio, circa 12 milioni di euro annui. Se Vlahovic vuole rilanciare la sua carriera lontano da Torino dovrà necessariamente tagliarsi l’ingaggio in maniera cospicua.

Milan, il punto sulla trattativa con Vlahovic

Al momento, però, non c’è alcuna trattativa ufficiale in corso tra Milan e Juventus. L’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio del giocatore, che percepisce 12 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori dai parametri rossoneri. La dirigenza del Milan potrebbe valutare l’operazione solo a fronte di un’importante riduzione dell’ingaggio o con una formula che permetta di spalmare i costi su più esercizi.

Vlahovic, reduce da una stagione altalenante alla Juventus, ha comunque chiuso la stagione 2024/2025 con 16 gol e 4 assist in 34 presenze complessive tra Serie A e coppe. Numeri che confermano il suo potenziale, pur non essendo esplosivi. Le prossime settimane chiariranno se dalle intenzioni si passerà ai fatti o se resterà solo una suggestione di mercato.