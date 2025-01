Milan: arriva il vice Hernandez, affare da 25 mln

I rossoneri proseguono la ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. Spunta un nome a sorpresa: operazione economicamente importante

È un Milan che prosegue la ricerca di un terzino sinistro. L’arrivo di Conceicao non ha cambiato la priorità su quella fascia. Al momento non c’è un vice Hernandez e la società da tempo sta lavorando per trovare un calciatore giovane e comunque di assoluto talento. In queste ultime ore è spuntato un profilo che farebbe molto comodo sin da subito. Il contratto in scadenza lo rende raggiungibile specialmente in estate, ma la folta concorrenza e le altre big potrebbero consentire a Moncada ad anticipare il colpo.

Nonostante questo, il club non sembra intenzionato per il momento ad abbassare le pretese. Servono 25 milioni di euro per portarlo alla corte di Conceicao. Naturalmente non è da escludere che sul finale del calciomercato si possa comunque abbassare un po’ le pretese per non perderlo a zero e quindi il Milan è pronto ad anticipare il suo arrivo con l’obiettivo di beffare la concorrenza.

Calciomercato Milan: blitz in Premier, si chiude subito

Secondo le informazioni di Caught Offside, il Milan segue da vicino l’esterno sinistro. Il contratto del classe 1999 è in scadenza al termine della stagione e sono diverse le squadre inglesi e spagnole che lo hanno messo nel mirino. Questo sta portando il club a non abbassare le pretese e chiedere 25 milioni per la sua partenza. Ma è normale che con il passare delle settimane il rischio di perderlo a zero aumenta e quindi si potrebbe ragionare sulla possibilità di uno sconto per portarlo da subito in rossonero.

Il Milan segue da vicino Tyrick Mitchell del Crystal Palace. Si tratta di un classe 1999 che gioca con continuità con il club inglese e sembra essere ormai prossimo al grande salto. Si parla tanto di club inglesi e spagnoli sulle sue tracce, ma i rossoneri starebbero ragionando sulla possibilità di anticipare il colpo per regalare il giocatore a Conceicao.

Non è assolutamente un compito semplice visto che lo stesso calciatore potrebbe decidere di aspettare la fine della stagione per decidere il suo futuro. Ma Mitchell piace molto in casa Milan e a questo punto non possiamo escludere un tentativo già nella prossima sessione di calciomercato per capire la fattibilità dell’operazione.

Mercato Milan: Mitchell un obiettivo

Il nome di Mitchell quindi viene valutato dal Milan per il ruolo di vice Hernandez. Resta da capire se si potrà chiudere durante il calciomercato invernale oppure aspettare l’estate e prenderlo a zero.