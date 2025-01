Milan: affare alla Tomori, beffate Napoli e Juve

L’arrivo di Conceicao sulla panchina ha sbloccato il calciomercato rossonero. Possibile una nuova operazione simile a quella del difensore inglese

Il tempo delle riflessioni in casa Milan è terminato. Conceicao ha valutato tutta la rosa a disposizione ed ora è pronto a confrontarsi con la società per individuare i rinforzi giusti. Sono diversi i ruoli da puntellare per alzare il livello della squadra e per questo motivo Moncada e Furlani dovranno muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza. In queste ultime ore è spuntato un nome nuovo per quanto riguarda i rossoneri. Si tratta di un giocatore giovane, ma destinato ad una carriera molto importante.

Secondo le informazioni di Konur, il Milan starebbe seguendo il calciatore da vicino con l’obiettivo di chiudere in prestito già in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una operazione simile a quella chiusa in passato per quanto riguarda Tomori. Naturalmente c’è una concorrenza importante da battere e bisognerà muoversi in anticipo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Milan: colpo dal Chelsea, arriva in prestito

I rapporti tra il Milan e il Chelsea sono da tempo ottimi e questo potrebbe sicuramente facilitare la chiusura dell’operazione. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. I ragionamenti sono in corso da parte dei rossoneri e ben presto Moncada e Furlani potrebbero decidere di affondare il colpo per anticipare una concorrenza come Napoli e Juventus per regalare il rinforzo al tecnico portoghese.

Stando alle indiscrezioni che si hanno a disposizione, il Milan starebbe seguendo da vicino Renato Veiga del Chelsea in ottica calciomercato invernale. Da parte dei Blues c’è l’apertura a ragionare sulla cessione in prestito e per questo motivo non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca. Una operazione che potrebbe concludersi già nei primi giorni di questa sessione visto che i londinesi non pensano di dargli fiducia.

Renato Veiga potrebbe consentire al Milan di fare un salto di qualità molto importante soprattutto nella seconda parte della stagione. Per il momento, comunque, non c’è ancora nessuno accordo e quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di avere un quadro chiaro su quanto può accadere.

Mercato Milan: Renato Veiga resta un obiettivo

