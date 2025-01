Calciomercato Milan, colpo di scena: il rossonero può dire addio a gennaio

A sorpresa il Milan potrebbe privarsi del rossonero già a gennaio. La clamorosa indiscrezione ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi.

Torna un po’ di serenità in casa Milan dopo alcune settimane senza dubbio non semplici. Nonostante la poca fiducia alla vigilia della gara, il Diavolo, guidato per la prima volta da Sergio Conceiçao, è riuscito ad avere la meglio sulla Juventus staccando il pass per la finale di Supercoppa Italiana. Lunedì tra i rossoneri e il trofeo – che manca dal 2o16 – ci sarà l’Inter campione in carica.

Sarà senza dubbio un derby complicatissimo per il Milan, nettamente sfavorito ai nastri di partenza, ma che spera di bissare il successo in campionato dello scorso settembre. Anche in quel caso si parlava di un derby senza storia, ma alla fine ad uscire vittoriosi furono proprio Leao e compagni al termine di una grandissima prestazione. Mentre la squadra è, dunque, concentrata sulla finalissima del 6 gennaio, la dirigenza è invece al lavoro sul mercato.

Ancora in dubbio la permanenza di Tomori: il Milan non chiude alla cessione

Fino a qualche giorno fa sembrava essere segnato il futuro di Fikayo Tomori, con l’inglese vicino alla Juventus in un’operazione simile a quella che ha portato in bianconero Pierre Kalulu. Con l’arrivo di Conceiçao, però, tutto è cambiato: il tecnico portoghese ha infatti puntato fin da subito sull’ex Chelsea schierandolo titolare ieri sera. Il trasferimento sembrava dunque scongiurato, ma secondo quanto riportato da La Stampa, il Milan non avrebbe ancora chiuso ad un suo addio.

La permanenza in rossonero di Tomori sarebbe tutt’altro che certa con il Diavolo pronto a sedersi al tavolo in caso di offerte importanti. La volontà di Conceiçao sarebbe quella di non perderlo, come dimostrato con la scelta di ieri. La strategia del Milan sembra, però, molto chiara: difronte ad un’offerta adeguata l’inglese può fare i bagagli.

Tomori titolare contro la Juventus: può rubare il posto a Gabbia?

La decisione di schierare Tomori dal primo minuto in Supercoppa aveva fatto storcere il naso ai tifosi del Milan. Il blocco Thiaw-Gabbia sembrava ormai una certezza negli schemi rossoneri. Ora con Conceiçao la situazione potrebbe cambiare?

Anche ieri Tomori non si è di certo reso protagonista di una grande prestazione, al contrario di Thiaw che si è invece messo sulle spalle l’intero reparto difensivo della squadra. Negli ultimi minuti di gara c’è poi stato spazio anche per Gabbia, subito decisivo salvando il risultato. Difficile, dunque, che Tomori possa rubare il posto da titolare all’ex Villarreal, ma sicuramente il suo impiego nella sfida di ieri dimostra quanto Conceiçao punti su di lui.